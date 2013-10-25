تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه در مسابقات سوپرلیگ باشگاه های کشور شرکت می کند

الهه دارستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال با خرید امتیاز یکی از تیم های سوپرلیگی کشور، با نام تیم هواپیمایی معراج در این مسابقات شرکت خواهیم کرد.

وی هدف امسال این تیم را ماندن در مسابقات سوپرلیگ عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه سال اولی است که در این سطح از مسابقات شرکت می کنیم و تمامی بازیکنان ما نیز بومی هستند تلاش می کنیم تا در مرحله اول بتوانیم خود را در سوپرلیگ حفظ کنیم و پس از آن به رتبه های بالاتر فکر کنیم.

دارستانی افزود: تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه در گروه ب با تیم های گاز تهران، شهرداری بندرعباس، کوشای تهران و هیئت گراگان هم گروه شده است.

نائب رئیس هیئت بسکتبال کرمانشاه خاطرنشان کرد: تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه دو مسابقه اول خود را روزهای شانزدهم و هفدهم آبان ماه در تهران و به ترتیب مقابل تیم های رشد دانه گرگان و شهرداری بندرعباس برگزار خواهد کرد.

دارستانی همچنین با بیان اینکه خود وی مدیریت فنی تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه در مسابقات سوپرلیگ را بر عهده دارد، یادآور شد: پروانه عباسی به عنوان سرمربی، الهه جاف به عنوان مربی و فرشته عباسی نیز به عنوان سرپرست در این تیم حضور دارند.

وی در پایان از "روژانا محمودی، مریم حیدری، آرزو باقرسیا، زهرا رضوانی، حسنا محمدی، گلشید امیدیان، پوپک بسامی، شیوا درسازان، ژینا محمودی، صبا رضوانی،کیمیا شعبانی و شکیبا شکری" به عنوان 12 بازیکن تیم بسکتبال هواپیمایی معراج در مسابقات فصل جاری سوپرلیگ قهرمانی باشگاه های کشور نام برد.