واقعه غدیر خم در بروجرد بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاپی نژاد فرمانده سپاه ناحیه بروجرد عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با چگونگی بازسازی واقعه غدیر خم اظهار داشت: به دنبال بازسازی عملیات محمد رسول الله(ص) درهفته دفاع مقدس و بازتاب خوب آن در سطح استان تصمیم گرفتیم واقعه عید غدیر خم را نیز بازسازی کنیم.

وی تصریح کرد: بازسازی عید غدیر خم با حضور 300 نفر از بیسیجیان پایگاههای ناحیه مقاومت با هدف به نمایش کشیدن واقعه غدیر خم از نزدیک و تداعی آن روز برای مردم انجام شده است.

فرمانده سپاه ناحیه بروجرد ادامه داد: با موفقیت بازسازی عملیات محمد رسول الله(ص) و واقعه غدیر می توانیم وقایع تاریخی مربوط به مناسبات گوناگون دیگر را نیز در بروجرد اجرایی کنیم.

وی یادآور شد: اجرای این گونه بازسازی ها به عنوان فعالیتهای فرهنگی موجب آشنایی مردم با چگونگی وقایع تاریخی و ارتقاء سطح فرهنگی خواهد شد.