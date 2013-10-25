رئیس مجلس درگذشت حاج عباسعلی نژادفلاح را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (جمعه 3 آبان) در پیامی درگذشت حاج عباسعلی نژادفلاح را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح پدر بزرگوار 4 شهید سرافراز، موجب تاسف گردید.

مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح به واقع یکی از اسوه‌های ایمان، ایثار و مقاومت در دفاع از ارزش‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که توانست با شکیبایی و اعتقاد راسخ خود همچون دیگر خانواده‌های شهدا بر عزت و افتخار این ملت بیفزاید و با تربیت فرزندانی سلحشور درس غیرت و عزتمندی را به جهانیان بیاموزد.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح که اینک در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفته، به خانواده محترمشان و ملت شریف ایران، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.