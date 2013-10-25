  1. سیاست
  2. مجلس
۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۸

رئیس مجلس درگذشت حاج عباسعلی نژادفلاح را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت حاج عباسعلی نژادفلاح را تسلیت گفت

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاج عباسعلی نژادفلاح پدر ۴ شهید سرافراز را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (جمعه 3 آبان) در پیامی درگذشت حاج عباسعلی نژادفلاح را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح پدر بزرگوار 4 شهید سرافراز، موجب تاسف گردید.

مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح به واقع یکی از اسوه‌های ایمان، ایثار و مقاومت در دفاع از ارزش‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که توانست با شکیبایی و اعتقاد راسخ خود همچون دیگر خانواده‌های شهدا بر عزت و افتخار این ملت بیفزاید و با تربیت فرزندانی سلحشور درس غیرت و عزتمندی را به جهانیان بیاموزد.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح که اینک در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفته، به خانواده محترمشان و ملت شریف ایران، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 2161888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها