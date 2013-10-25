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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

خانعلی صیامی استاد عکاس کلیبری دار فانی را وداع گفت

خانعلی صیامی استاد عکاس کلیبری دار فانی را وداع گفت

تبریز – خبرگزاری مهر: خانعلی صیامی استاد عکاسی شامگاه پنجشنبه دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، خانعلی صیامی روز گذشته بر اثر سکته قلبی در گذشت.

 زنده یاد خانعلی صیامی متولد سال 1331 در شهرستان کلیبر و از عکاسان شناخته شده ایرانی بود.

عکسهای او از مناظر طبیعی و تاریخی آذربایجان با انتشار کتاب آذربایجان شرقی به شهرت رسید و تصویربرداری دو فیلم سینمایی سارای و سکوت کوهستان از مهمترین فعالیتهای این هنرمند به شمار می‌رفت.

طبق آخرین اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی مراسم تشییع پیکر استاد فقید خانعلی صیامی روز شنبه چهارم آبان ماه ساعت 10:30 صبح از  محل مجتمع سینمایی 29 تبریز -  محل دفتر انجمن هنر عکاسی استان به سوی قطعه هنرمندان وادی رحمت برگزار خواهد شد .

حضور اهالی فرهنگ و هنر استان در این مراسم سبب تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحوم خواهد شد.

کد مطلب 2161907

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