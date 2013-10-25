کیف پولی که فریاد می زند و فرار می کند/ راه جدید پس انداز کردن

به گزارش خبرگزاری مهر، این " کیف پول زنده " با نوعی نرم افزار حسابداری تلفن های هوشمند موسوم به "زایم" همراه می شود.

این محصول دو حالت برای خرج کردن پول دارد : وضعیت پس انداز و وضعیت خرج کردن.

وقتی دارنده این کیف ، پول اندکی داشته باشد و در عین حال سعی کند همین پول را خرج کند، کیف پول هوشمند به خاطر تعبیه چرخ هایی در آن، از کاربر دور می شود از این رو امکان باز کردن آن در این حالت وجود ندارد.

وقتی کاربر بالاخره به آن دست یافته و در آن را باز کند، این کیف پول شروع می کند به فریاد زدن و درخواست کمک کردن.

این کیف پول می تواند به مادر دارنده کیف پول تماس تلفنی گرفته و یا ایمیل ارسال کند تا دارنده کیف را از خریدهای غیر ضروری منصرف سازد.

اما از سوی دیگر اگر وضعیت مالی و حساب بانکی دارنده کیف مناسب باشد این کیف به حالت خرید و خرج کردن تغییر وضعیت داده و دارنده خود را به خرید تشویق می کند.

بر اساس اعلام وب سایت این محصول، هنوز هیچ برنامه ای برای فروش عمومی این کیف پول زنده مطرح نشده است.