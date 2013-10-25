به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته 2 آبان ماه در مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی ژاپن که در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد، گفت: امروز میزبان هنرمندانی از نقاط مختلف جهان هستیم که توجه ویژه‌ای به هنر دارند و این توجه در دولت تدبیر و امید در عرصه هنر تاثیر بسیاری خواهد گذاشت و کمک خواهد کرد تا در آینده در عرصه‌های مختلف غیر هنری نیز حضوری فعال و دائم داشته باشیم.

معاون هنری وزارت ارشاد با اشاره به تجربه حضور در ژاپن بیان کرد: در سال‌های گذشته من مسؤول بخش موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم، در آن دروان سفری یک ماهه به همراه هنرمندان موسیقی نواحی به کشور ژاپن داشتیم و در 20 شهر ژاپن برنامه اجرا کردیم و با استقبال قابل توجهی نیز مواجه شدیم. یادم هست در هر سالنی که وارد می‌شدیم بیش از هزار نفر در آن حضور داشتند و علاقه‌مندان بدون اینکه زبان کسانی را که موسیقی اجرا می‌کردند، بدانند فقط با موسیقی ارتباط برقرار می کردند.

وی در ادامه افزود: این استقبال نشان‌دهنده این مطلب است که هنر لزوما فقط به ارتباط کلامی بسنده نمی‌کند و اساسا تاثیر ذاتی دارد و با جامعه بشری خود به خود ارتباط برقرار می‌کند. از همین رو معتقدم که در دیپلماسی هنر حرف‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان روی تک تک مباحث بحث و گفتگو کرد و هنر ژاپن هم این ویژگی را دارد که بتوانیم با هم به تعامل برسیم و باید در این مسیر یکدیگر را به خوبی بشناسیم.

مرادخانی با تاکید بر اینکه ایران و ژاپن سال‌های بسیاری در تعامل بوده‌اند، توضیح داد: حوزه فرهنگ و هنر نشان دهنده منزلت یک کشور است که این منزلت در انواع و اقسام پدیده‌های دیگر نیز نمود پیدا می‌کند، به همین دلیل نوعی از اعتماد نسبت به هر کشور و همچنین نوع نگاه به جهان و فرهنگ در مردم پیدا می‌شود که این نقطه ظهور و بروزش از فرهنگ است.

این مدیر فرهنگی و هنری در ادامه تاکید کرد: هفته فرهنگی ژاپن در ایران توفیق میزبانی را به ما داد و امیدوارم اتفاق های فرهنگی از این دست بیش از این رخ دهد تا بتوانیم فرهنگ کشورهای مختلف از جمله کشور ژاپن را بیشتر بشناسیم. امیدوار هستم که ترجمه این نگاه و تئوری‌ را بتوان به صورت عملی هم دید.

مرادخانی در پایان صحبت های خود با اشاره به هنر مینیاتور در ژاپن گفت: کشور ژاپن در حوزه نقاشی مینیاتور و حوزه‌های مختلف حرف برای گفتن دارد و ما نیز امید داریم بتوانیم کتاب‌های مختلف و بیشتری را با همکاری یکدیگر چاپ کنیم و در حوزه‌های دیگر مانند موسیقی و تئاتر تبادل نظر کنیم. امید دارم در دولتی که یکی از مقتضیات آن دیپلماسی فرهنگی است این اتفاقات بیشتر بیفتد و در آینده شاهد این باشیم که نتیجه این اتفاقات دوستی مردم جهان باشد و جهان را به جهانی با صلحی پایدار نزدیک کند.

پس از پایان صحبت های علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد اسلامی، هاندا سفیر کشور ژاپن در ایران گفت: سفارت ژاپن در ایران امسال نیز هفته فرهنگ ژاپن را برگزار می‌کند که در این دوره دو هنرمند ژاپنی با نام‌های "نوریکو اوگاوا" و "شو کوبو" هستند. خانم اوگاوا پیانیست معروف ژاپنی مقیم انگلستان است و با ارکسترهای بزرگ و به همراه هنرمندان معروف فعالیت می‌کند.او روز شنبه 26 اکتبر در تالار وحدت با گروه ارکستر فیلارمونیک تهران اجرای مشترک خواهد داشت. آقای شو کوبو نفر اول ژاپن در هنر تصویرگری و برش کاغذ است.

وی در ادامه افزود: آثار شو کوبو از 4 تا آبان ماه در خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته می‌شود. هفته فرهنگی ژاپن امسال نه تنها در تهران بلکه در شهرهای شیراز‌، اصفهان و تبریز نیز برگزار می‌شود.

پس از پایان صحبت های سفیر کشور ژاپن در ایران، گروه موسیقی "دوستی ایران و ژاپن" تلفیقی از موسیقی ایرانی و ژاپنی را اجرا کردند.