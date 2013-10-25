واشنگتن مکالمات 35 رهبر جهان را شنود کرد/ کمک مالی آمریکا به روند انتقال منافقین از عراق

تاسیس حزب سیاسی گزی

در حالی که مدت زمان زیادی از تظاهرات مردم ترکیه در پارک گزی استانبول که در ابتدا در اعتراض به قطع درختان آغاز شد و پس از مدتی دامنه آن گسترده تر شد و تمام اقشار جامعه در را برگرفت، نمی گذرد، هم اکنون رسانه های خبری از تاسیس حزب سیاسی گزی از سوی هنرمندان و موسیقی دانان ترکیه با هدف ورود به پارلمان، تلاش برای بازنگری در قانون اساسی ترکیه و تبدیل آن به قانون دموکراتیک خبر دادند.

هشدار جان کری درباره تبعات تعطیلی دولت

خبر دیگر اینکه جان کری وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی با اشاره به تبعات تعطیلی دولت این کشور اعلام کرد که این تعطیلی باعث آسیب رسیدن به آبروی واشنگتن در دنیا، دلگرمی دشمنان و دلسردی دوستان این کشور می شود.

واشنگتن مکالمات 35 رهبر جهان را شنود کرد

روزنامه گاردین نیز در گزارشی از سند جدید ادوارد اسنودن درباره شنود مکالمات 35 رهبر جهان از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا پرده برداشت.

مامور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا همچنین صدها هزار سند این سازمان را در ارتباط با روسیه، ایران و چین در اختیار دارد و افشای این اسناد بدون شک خطرناک بوده و در همکاری آمریکا با هر یک از این کشورها تاثیر بسیار منفی دارد.

تیراندازی در نزدیکی پایگاه نیروی دریایی آمریکا

رسانه های آمریکایی همچنین از تیراندازی در نزدیکی یک پایگاه نیروی دریایی در شهر میلینگتون در ایالت تنسی آمریکا و زخمی شدن دو نفر خبر دادند.

کمک یک میلیون دلاری آمریکا به سازمان ملل برای انتقال گروهک تروریستی منافقین به خارج از عراق

خبر دیگر اینکه ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کمک یک میلیون دلاری به سازمان ملل برای انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین به خارج از عراق خبر داد و اعلام کرد: برای تضمین سلامت و امنیت اعضای گروهک منافقین باید این افراد را در کشورهای دیگر اسکان داد.

گروگانگیر آلمانی بازداشت شد

رسانه های آلمانی همچنین از بازداشت فردی خبر دادند که 12 نفر را در شهر فرایبورگ گروگان گرفته بود و مواد قابل اشتعال و منفجره را نیز در دست داشت.

ادامه عملیات گسترده نظامیان فرانسوی در مالی

خبر دیگر اینکه همزمان با آمادگی مالی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در بیست و چهارم نوامبر، جیل جارون سخنگوی ستاد کل ارتش فرانسه از ادامه عملیات نظامی گسترده نظامیان فرانسوی، مالیایی و نیروهای سازمان ملل در شمال و جنوب رود نیجر با هدف جلوگیری از بازگشت گروههای شورشی به مالی و در راستای بخشی از تلاش ها برای بازگشت ثبات به این کشور خبر داد.

توافقنامه برلین و پاریس با واشنگتن

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در گفتگو با رهبران اروپایی خواستار امضای یک توافقنامه میان برلین و پاریس با واشنگتن درباره پایان جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از هزاران شهروند اروپایی و شنود مکالمات تلفنی آنها شد که رهبران این اتحادیه از طرح فرانسه و آلمان برای همکاری بین سرویس‌ های اطلاعاتی خود با آمریکا حمایت کردند.

همچنین این توافقنامه درحالیست که گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان جان امرسون سفیر آمریکا در برلین را برای ادای توضیحات درباره کنترل و شنود تلفن مرکل فراخواند.