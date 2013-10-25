به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه دولت به تعهدات قبلی در خصوص مسکن مهر پایبند است، گفت: مسکن مهر طرح چندان خوبی نبوده است که بخواهیم آن را به طور کامل تایید کنیم و به همین خاطر باید متوقف شود. طرح مسکن مهر به دلیل اینکه نواقص و مشکلات فراوانی دارد باید متوقف شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: درست است که توجه افکار عمومی به سمت مسکن مهر معطوف شده اما افرادی که در خانه های مسکن مهر ساکنان شده اند می گویند چندین هزار واحد بدون خدمات و در جاهای نامناسب احداث شده است.

آخوندی با تاکید بر اینکه این نوع خانه سازی به نفع مردم و جامعه نیست گفت: در حقیقت این موضوع باعث گرفتار کردن مردم و دولت های آینده است. بسیاری از واحدهای احداثی فاقد آب، فاضلاب، گاز و دیگر خدمات است و دولت اکنون به شدت درگیر طرح مسکن مهر شده تا حداقل نواقص آنها را برطرف کند.

وی با بیان اینکه در اینگونه طرح تنها ساخت مسکن مطرح نیست اظهارداشت: واحدهای مسکونی که در منطقه ساخت می شود نیاز به خدمات مختلف دارند و ما هم گرچه به تعهدات پایبند هستیم، اما مسکن مهر چندان طرح جالبی نیست که بخواهیم همواره دنبال آن باشیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: به رغم هزینه هایی که برای ساخت مسکن مهر انجام شده اما این طرح دردسرهایی را برای دولت ایجاد کرده و به همین خاطر هم اکنون 200 هزار واحد مسکونی فاقد امکانات در کشور داریم.

آخوندی ادامه داد: از ابتدا قرار بود این طرح به نفع طبقه ضعیف و کم درآمد جامعه باشد، اما بیشتر به نفع طبقه متوسط بوده و هدف خود را تامین نکرده است. وی در مورد افزایش مبالغ درخواستی پیمانکاران از اعضا برای ساخت واحدهای مسکونی مهر گفت: اساس کار این بوده که مبلغی را مردم و مبلغی را بانک ها بگذارند و دولت دخالتی در این فرآیند نداشته باشد، اما ما در برابر تغییر قیمت ها مقاومت کرده ایم و به پیمانکاران گفته ایم که در چارچوب قراردادها حرکت کنند.