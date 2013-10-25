به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ضیایی ظهر جمعه با حضور در شورای اقامه نماز شهرستان جلفا طی سخنانی اظهار داشت: امروز وظیفه اساسی ما حفظ و اقامه نماز در بین آحاد مردم به ویژه جوانان است.

مشاور استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه امروز حمله دشمنان اسلام به سوی نماز و ایجاد شبهه در جوانان برای اقامه نماز است، تاکید کرد: بایستی روابط خود با جوانان را همواره نزدیکتر و بهتر کنیم وتوجه بیشتری نسبت به آنان داشته باشیم.

ضیایی در خصوص برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته در شهرستان جلفا تصریح کرد: برگزاری نشست های خانواده، دانش آموزی ودانشجویی در خصوص نماز باید با جدیت بیشتری دنبال شود و روابط اساتید با جوانان به نحوی تقویت شود که نسل جوان ما با آن ها روابط نزدیک وبی شائبه ای داشته باشند.

رییس ستاد اقامه نماز استان همچنین عنوان کرد: برگزاری کلاس های توجیهی و آموزشی برای اساتید یکی از واجبات است که باید در دستور کار شورای اقامه نماز شهرستان جلفا قرارگیرد که همواره ستاد اقامه نماز استان در این زمینه از هیچ نوع حمایتی دریغ نمی کند.