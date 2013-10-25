شعار "مرگ بر آمریکا" همچنان باقی و جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا موسوی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، بلوکه کردن اموال ایرانی‌ها را از مهمترین جنایت‌های آمریکا عنوان کرد و گفت: در این راستا حضور در کودتای نوژه و طبس از دیگر جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که آمریکایی‌ها از خوی استکباری خود دست برندارند این شعار در کشور گفته می‌شود ادامه داد: جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران اجازه نمی‌دهد این شعار تعطیل شود.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به کشتار صدها نفر توسط آمریکایی در قیام 15 خرداد افزود: تبدیل سفارتخانه آمریکا به جاسوس خانه از دیگر جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران است.

حجت الاسلام موسوی گفت: حمایت از عراق در حمله به ایران، ترورها و تحریم‌های ظالمانه از دیگر جنایت‌های آمریکا علیه نظام اسلامی است.

وی حمایت از گروهک‌های تروریست، ترور دانشمندان هسته‌ای و حمایت از جنایت‌های مختلف علیه نظام اسلامی را محکوم کرد و گفت: تا زمانی که این دشمنی‌های علیه ملت ایران ادامه دارد،شعار مرگ بر آمریکا ادامه دارد.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به اینکه تا زمانی که آمریکا از جنایت‌های خود پشیمان نباشد این شعار ادامه دارد افزود: نظر مقام معظم رهبری در این خصوص مورد توجه است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به سالروز شهادت محمد حسین فهمیده افزود: شهید حسین فهمیده در یک خانواده متدین در یکی از روستاهای استان قم زاده شد.

وی با بیان اینکه دوران ابتدایی تا راهنمایی را در قم تحصیل کرد اظهار داشت: سپس با پدر و مادر خود به کرج عزیمت کرد و در این شهر به ادامه تحصیل مشغول شد.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به اینکه حسین فهمیده در سال 59 وارد دفاع مقدس شد گفت: وی به دلیل سن کم با فنون مختلف توانست در جبهه حضور یابد.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه حسین فهمیده ابتدا در منطقه کردستان حضور داشت افزود: با هجوم دشمنان به جنوب این سرباز انقلاب در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت.

وی با اشاره به اینکه حسین فهمیده با بستن نارنجک به خود چند تانک دشمن را منهدم کرد افزود: شجاعت و دلیری این رزمنده نوجوان موجب شد تا شکست سختی بر دشمن وارد شود.

امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه ایثارگری و فداکاری این نوجوان موجب شد تا امام خمینی (ره) وی را رهبر جامعه معرفی کند افزود: باید چنین الگوهایی به جامعه امروز معرفی شود.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: ایران اسلامی دارای 36 هزار شهید دانش‌آموز است که باید دانش‌آموزان و نسل جدید جامعه با اهداف و آرمان‌های شهدا آشنا شوند.

وی بر ضرورت توجه به خانواده‌های شهدا وایثارگران تاکید کرد و افزود: ملت ایران با روحیه ایثار و شهادت به خوبی آشنا هستند.