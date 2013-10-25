اخضر ابراهیمی فردا با مقامات ایرانی رایزنی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل قرار است در چارچوب سفر دوره ای به منطقه خاورمیانه روز شنبه با مقامات ایرانی در تهران دیدار و تبادل نظر داشته باشد.

رایزنی پیرامون اخرین تحولات میدانی سوریه، برگزاری اجلاس ژنو 2 و تبادل نظر در خصوص راهکارهای حل بحران سوریه از جمله محورهای سفر ابراهیمی به تهران است.

ابراهیمی اواخر مهر ماه 912 نیز در سفر به تهران با مقامات ایرانی دیدار کرده بود.

نماینده دبیرکل سازمان ملل پیش از سفر به ایران به برخی کشورهای منطقه از جمله مصر،کویت ، و عراق سفر کرده و قرار است بعد از تهران عازم دمشق و بیروت شود.