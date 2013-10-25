غدیر حلقه اتصال نبوت و امامت است/ نباید غدیر را کوچک شمرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم گرامیداشت دهه ولایت با حضور جمعی از روحانیون و ائمه جماعات و مردم انقلابی و ولایتمدار ورامین در مسجد امام حسین(ع) عمروآباد ورامین برگزار شد.



در این مراسم حجت الاسلام مصطفی دین پرور با گرامیداشت عید سعید غدیر خم اظهار داشت: عید غدیر خم بزرگترین حادثه تاریخ اسلام است که در آن نقشه راه مسلمانان، معیارهای رهبری و هدایت امت اسلامی و وظیفه امت اسلامی در مقابل ولایت به خوبی و از کلام نبی مکرم اسلام(ص) برای مردم تببین شد.



عضو جامعه روحانیت مبارز شهرستان ورامین افزود: حادثه غدیر را نباید کوچک شمرد زیرا در این روز تکلیف رهبری مسلمانان پس از پیامبر اکرم(ص) مشخص و شایسته ترین انسان آن روزگار به عنوان رهبر امت اسلامی انتخاب شد.



وی ادامه داد: اگر چه امام علی (ع) بهترین و شایسته ترین فرد برای هدایت امت اسلامی بود و همه حتی مخالفان نیز به این امر اذعان داشتند اما مسلمانان گرفتار نفاق آن روز شدند و سقیفه بنی ساعده بزرگترین انحراف تاریخی جهان اسلام را رقم زد و ولایت و حکومت اسلامی که به امر مبارک خداوند متعال شایسته حضرت علی(ع) بود، غصب شد.



معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان ورامین خاطر نشان ساخت: عدم نافرمانی مردم از سخنان نبی مکرم اسلام تنها 70 روز پس از حادثه غدیر رخ داد که این نشان دهنده تلاش بی وقفه جریان نفاق برای انحراف در اصول امت اسلامی بود.



وی اضافه کرد: باید توجه داشت که عید غدیر فقط عید شیعیان نیست، بلکه عید تمام مسلمانان است زیرا در این روز به فرموده خداوند در سوره مبارکه مائده دین خداوند کامل و نعمت بر مردم تمام شد.



دین پرور عنوان داشت: حادثه غدیر از حوادثی است که نه تنها علمای شیعه، بلکه علما و راویان اهل سنت نیز بر صحت آن اذعان کرده اند که علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر نام 110 صحابی و 84 تابعی و 361 تن از علمای بزرگ اهل سنت که به صورت متواتر حادثه غدیر را نقل کردند را بیان داشته اند که این امر نشان دهنده عظمت این حادثه بزرگ اسلامی است.



وی تأکید کرد: اگر در حادثه غدیر خم انحراف ایجاد نمی شد و حکومت اسلامی در اختیار حضرت علی (ع) قرار می گرفت هیچگاه شیعه و مسلمانان جهان شاهد حوادثی نظیر عاشورا، صلح امام حسن(ع) و شهادت امامان معصوم نبودند.



خطبه غدیر سند ارزشمند مسلمانان است



این کارشناس مذهبی بیان داشت: غدیر حلقه اتصال نبوت با امامت و ولایت بود و نشان داد که این دو اصل مهم اسلام هیچ گاه جداشدنی نیست و این دو در کنار یکدیگر معنا و مفهوم پیدا می کند.



این مسئول افزود: خطبه غدیر یک سند ارزشمند و گرانبهاست که در اختیار مسلمانان قرار گرفته است و حقیقتا این خطبه یک کلاس امام شناسی و اسلام شناسی که معارف ناب اسلام در این خطبه به روشنی از سوی خداوند متعال، به زبان مبارک نبی مکرم اسلام(ص) جاری شد و این گوهر گرانبها برای امت اسلام به یادگار ماند.



دین پرور ادامه داد: مردم ورامین از مریدان واقعی علی این ابی‌طالب (ع) هستند و همواره در برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی حضور پرشوری دارند و در دهه ولایت نیز با برگزاری مراسم های مختلف و تجلیل از سادات شهرستان اوج ولایتمداری خود را نشان دادند.



هدایت های مقام معظم رهبری خنثی کننده توطئه های دشمن است



معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان ورامین اظهار داشت: امروز دشمنان اسلام و تشیع با تمام ابزارها و امکانات به جنگ تشیع و مبانی اسلام آمده اند و سعی دارند تا جوانان را از دین دور کرده و آنان را به فساد بکشانند، به همین خاطر وظیفه همه متدینین و مسئولان کشور مهم و خطیر است و باید با برنامه ریزی دقیق و منسجم به مقابله با جنگ نرم استکبار پرداخت.



وی اضافه کرد: امروز تبعیت از ولایت فقیه بهترین راه برای ناکام گذاشتن دشمن است، زیرا ولی فقیه به عنوان نماینده امام عصر(عج) همواره بهترین تصمیم را براساس مصلحت امت اسلامی اتخاذ کرده و جامعه را در مسیر درست هدایت می کند.



عضو جامعه روحانیت مبارز شهرستان ورامین عنوان داشت: امروز رهبر معظم انقلاب به عنوان نگینی درخشان در جهان سیاست می درخشد و بسیاری از سران کشورها آرزوی دیدار با ایشان را دارند و هدایت های ایشان در طول چند دهه گذشته بسیاری از توطئه های دشمن را خنثی کرده است.