جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری حتی آمریکا دعوا ندارد/ گفتمان امام(ره) نماد انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز تاکید کرد: هر زمانی که آمریکا دست از فتنگری، ملت آزاری و.... بردارد با او مشکلی نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: اگر آمریکا برگردد و به مسائل و منافع مشترک توجه کند و عاقلانه و منصفانه مسائل را ارزیابی کند امام(ره)، مقام معظم رهبری و هیچ انسان آزاده ای نیز مخالف ایجاد رابطه نخواهند بود.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: حس بی اعتمادی برای ما وجود دارد که آمریکا به سخنان و قول های خود پایبند نیست.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه شعار "مرگ بر آمریکا" از شعور نشأت گرفته است، گفت: دشمنی آمریکا با ایران 60 سال است که ادامه دارد و از سال 32 شروع شده است.

وی تاکید کرد: اینگونه رفتارها بود که باعث شد مردم کشور ما او را نفرین کنند و این شعار نیز مورد تایید امام(ره) و مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: این شعار از داخل کشور صادر شد و میان تمامی مردمان کشورهای آزاده جای گرفت.

مواضع و گفتمان امام(ره) ماهیت انقلاب است

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نخبگان جامعه باید از گفتمان امام(ره) مراقبت کنند، گفت: مواضع، اندیشه ها، نوشته ها، کلمات و سخنان امام(ره) ماهیت انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: گفتمان امام(ره) نماد انقلاب اسلامی است و در این میان همه باید مراقب باشند که این سخنان تحریف نشود.

وی تصریح کرد: ساختارهایی برای جلوگیری از اینگونه موارد مطرح شده بود که امروز باید به آنها توجه شود زیرا دشمنان همواره در تلاش هستند که با تحریف کردند سخنان امام(ره) به انقلاب ضربه بزنند.

آیت الله ایمانی افزود: همگان باید به یاد داشته باشند که سخنان امام(ره) چراغ راه نسل های آینده است و باید از اینگونه سخنان به خوبی محافظت شود.