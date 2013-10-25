نخستین سرویس خدمات ابری شخصی در ایران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سرویس امکان ذخیرهسازی و مدیریت دفترچه تلفن، مدیریت پیام و ارسال و دریافت پیامها از طریق وب، مدیریت فایلها با اشتراکگذاری و اصلاح و امکان به اشتراکگذاری نظرات را از طریق فناوری ابری برای کاربران موبایل و اینترنت فراهم میکند.
فعالسازی این سرویس که با نام پوشه توسط اپراتور ایرانسل فعال شده است از طریق انتخاب بسته خدمات مورد نظر کاربر از طریق پورتال این سرویس به صورت سه ماهه، شش ماهه و یک ساله درنظر گرفته شده است.
سرویس پوشه یا درایو، پل ارتباطی بین شبکه ارتباطی و اینترنت است که اولین سرویس خدمات ابری شخصی در ایران محسوب میشود.
به گزارش مهر، رایانش ابری مدلی است برای فراهم كردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای كاربر از طريق شبكه به مجموعهای از منابع رایانشی قابل تغيير و پیکربندی مثل شبکهها، سرورها، فضای ذخیرهسازی، برنامههای کاربردی و سرویسها که اين دسترسي بتواند با کمترین نياز به مديريت منابع و یا نیاز به دخالت مستقيم فراهمکننده سرویس به سرعت فراهم شود.
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