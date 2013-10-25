خیابانهای بروجرد در بن بست پارک خودروها/ وعده هایی که به "پارکینگ" رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد زیرساختهای شهری از جمله پارکینگ عمومی موضوعی است که همواره به عنوان یکی از دغدغه ها و مطالبات مردم بروجرد از مدیریت شهری مطرح بوده، مطالبه ای که همچنان به قوت خود باقیست.

این در حالیست که شهر بروجرد به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای لرستان همواره دغدغه نبود پارکینگ عمومی را داشته تا خیابانهای این شهر در قرق خودروهای پارک کرده باقی بماند.

در این راستا پارکینگ طبقاتی شهر بروجرد در زمینی به وسعت بیش از هفت هزار مترمربع آغاز شد، پروژه ای که روند لاک پشتی خود به نظر نمی رسد به این زودی آماده بهره برداری شود.

این پارکینگ طبقاتی که در خیابان سعدی بروجرد در دست احداث است در حال حاضر کمتر از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مطابق اعلام محمدرضا مقدسی شهردار سابق بروجرد قرار بود که در نیمه دوم امسال به بهره برداری برسد.

با این روند کند اجرای پروژه به نظر نمی رسد این پروژه مطابق وعده قبلی مسئولان بتواند به این زودی افتتاح شود تا در وعده های دیگر متولیان امر از بهره برداری این پروژه در سال 93 خبر دهند.

یک شهروند بروجردی در این رابطه در گفتگو با مهر می گوید که متاسفانه در ایام مختلف سال شهروندان با پارک خودروهای خود در کنار خیابان مشکلات زیادی را برای تردد در سطح شهر به وجود می آورند.

امیر هوشنگ بختیاری ادامه می دهد: از سوی دیگر نبود پارکینگ عمومی در شهر معضلی است که صاحبان خودرو با آن دست به گریبان هستند چرا که پارک خودرو در کنار خیابان مشکلاتی به لحاظ امنیت خودرو به همراه دارد به طوریکه به نظر می رسد این امر سرقت وسایل داخل خودرو را افزایش داده است.

شهروند دیگری در این رابطه به مهر می گوید: گاهی اوقات مشاهده می شود مسافرانی که برای سفر شهر بروجرد را انتخاب می کنند در زمینه انتخاب جایی برای نگهداری خودروی خود با مشکل مواجه می شوند و این امر موجب دغدغه های جدی برای آنها می شود.

اکبر ثلاثی یادآور می شود: وجود پارکینگ عمومی برای بروجرد یکی از ضرورت هاست که علاوه بر کمک به زیرساختهای شهری و تسهیل شرایط تردد در سطح خیابانهای شهر می تواند زمینه درآمدزایی و اشتغال افراد را نیز فراهم کند.

وی اضافه می کند: از سوی دیگر پارک دوبل ماشین در خیابانهای شهر گاه موجب ترافیک سنگین و اختلال در تردد خودروها می شود که همین امر به مشکل ترافیک در بروجرد دامن می زند.

این سخنان شهروندان در حالی مطرح می شود که شهردار جدید بروجرد در آخرین اظهار نظرها با تایید مشکل نبود پارکینگ عمومی در بروجرد از پیگیری برای ساخت پارکینگ های عمومی در مناطق مختلف شهر خبر داده است.

این در حالیست که به نظر می رسد ابتدا متولیان امر باید برنامه ریزی خود را برای بهره برداری از پروژه پارکینگ طبقاتی خیابان سعدی متمرکز کنند تا دست کم این پروژه به نتیجه برسد و سپس به فکر آغاز پروژه های جدید در این زمینه باشند.

سرهنگ میری جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد در این رابطه در گفتگو با مهر معتقد است که نبود پارکینگ عمومی در شهر بروجرد معضلی است که موجب مشکلات ترافیکی در این شهر شده است.

وی عنوان کرد: رها سازی خودروها در خیابانها و درب منازل معضل ترافیک و اختلال در نظم و امنیت را برای شهروندان به همراه داشته است که باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی جدی صورت گیرد.

به هر روی امید می رود بروجرد به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای لرستان هر چه سریعتر شاهد بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خیابان سعدی باشد، پروژه ای که قرار است در پنج طبقه احداث شود تا دست کم بتواند بار کوچکی از روی دوش خیابانهای شهر بروجرد بردارد.