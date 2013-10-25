رامین صفویه به جودوکار اسلواکی باخت و حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تيم ملي جودو کشورمان در سومين روز اين مسابقات يک نماينده داشت. رامين صفويه که چندي قبل مدال برنز نوجوانان جهان را کسب کرده بود در اين دوره از مسابقات در وزن 90- کیلوگرم دور نخست به ديدار "آرپاد سزاکس" از اسلواکي رفت و قبل از پايان دقيقه دوم مبارزه ضربه فني شد و از دور مسابقات کنار رفت.

تيم ملي ايران سه نماينده در اين دوره از مسابقات داشت که قبل از صفويه ، بهزاد محرمي و مهرداد زماني روز گذشته با يک پيروزي و يک شکست از دور مسابقات کنار رفتند. اما روز پنجشبه در وزن 66- کيلوگرم "يوگي هاشي گوشي" از ژاپن قهرمان شد، "تاتايما" ديگر ژاپني اين وزن نقره گرفت. "آدريان گامبوگ" از اسلووني و "موررا" از فرانسه به طور مشترک سوم شدند.در وزن 73- کيلوگرم "اسپاسيتو" از ايتاليا به مدال طلا دست يافت."شاهمرادوف" از ازبکستان نقره گرفت و "مندز" از برزيل و موستاپولوس" از يونان مدال برنز مشترک را کسب کردند.