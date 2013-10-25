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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

موسوی:

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه است

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه است

انزلی - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندر انزلی گفت: خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه می ‌تواند بنای توسعه منابع انسانی را پایه‌ ریزی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید داوود موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندر انزلی به روز خانواده و تکریم بازنشستگان اشاره کرد و  بر ضرورت تکریم این نهاد تاکید کرد.

وی اظهارداشت: حضور بازنشستگان به عنوان افرادی با تجربه که سال ها عمر خود را در مسیر خدمت به مردم و سازندگی کشور صرف کرده‌اند نباید فراموش شوند بلکه  باید از تجربیات گرانبهای آنان برای ساختن آینده‌ای بهتر بهره برد.

خطیب جمعه انزلی 25 ذی‌ الحجه مصادف  با روز " تکریم خانواده و تکریم بازنشستگان " دلیل  انتخاب این روز شان نزول آیه " هل اتی " در سوره الانسان که راجع به خانواده و استحکام پایه‌ های آن است عنوان شده است.

وی در ادامه به اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون اشاره کرد و  افزود: تصویب لایحه کاپیتولاسیون در واقع نقض آشکار استقلال، حاکمیت و حیثیت ملی ایران بود.

موسوی اظهارداشت: قبح این مسئله تا جایی بود که امام خمینی رحمت الله علیه از آن به " سند بردگی ملت ایران " تعبیر کرد.

وی همچنین به روز مباهله پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: اهمیت واقعه مباهله بسیار بالاست چرا كه یکی از جریان‌ های مهم تاریخ اسلام است، نشانه حقانیت و صداقت رسول مکرم اسلام به شمار می رود.

امام جمعه انزلی با بيان اينكه هدف از مباهله اثبات حقانیت رسول اكرم و رسوا ساختن دروغیان بود، اظهارداشت: پیامبر اسلام در جریان مباهله حقیقت اسلام و شیعه را ثابت کرد، ایشان از گرانمایه‌ ترین و عزیزترین افراد نزدیک به خود مایه گذاشت و آنها را در این اتفاق با خود همراه کرد.

وی در ادامه با سالروز شهادت محمد حسین فهمیده بسیجی 13 ساله اشاره کرد و اذعان داشت: اين دانش آموز رزمنده بسيجي با ايمان و بينش عميق و استوار در جنگ با دشمن پيش قدم و با نيل به شهادت، درس شجاعت، فداكاري و مقاومت را به همه بسيجيان و امت حزب الله آموخت.

موسوی یادآورشد: امام بزرگوار اين نوجوان 13 ساله را رهبر قلمداد فرمود چرا كه نام و ياد او منشا حماسه هاي سترگ شد و تحولي عظيم در شيوه دفاع مقدس و نبرد رزمندگان اسلام با كفر فراهم كرد.

کد مطلب 2161982

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