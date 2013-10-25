خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید داوود موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندر انزلی به روز خانواده و تکریم بازنشستگان اشاره کرد و بر ضرورت تکریم این نهاد تاکید کرد.

وی اظهارداشت: حضور بازنشستگان به عنوان افرادی با تجربه که سال ها عمر خود را در مسیر خدمت به مردم و سازندگی کشور صرف کرده‌اند نباید فراموش شوند بلکه باید از تجربیات گرانبهای آنان برای ساختن آینده‌ای بهتر بهره برد.

خطیب جمعه انزلی 25 ذی‌ الحجه مصادف با روز " تکریم خانواده و تکریم بازنشستگان " دلیل انتخاب این روز شان نزول آیه " هل اتی " در سوره الانسان که راجع به خانواده و استحکام پایه‌ های آن است عنوان شده است.

وی در ادامه به اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون اشاره کرد و افزود: تصویب لایحه کاپیتولاسیون در واقع نقض آشکار استقلال، حاکمیت و حیثیت ملی ایران بود.

موسوی اظهارداشت: قبح این مسئله تا جایی بود که امام خمینی رحمت الله علیه از آن به " سند بردگی ملت ایران " تعبیر کرد.

وی همچنین به روز مباهله پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: اهمیت واقعه مباهله بسیار بالاست چرا كه یکی از جریان‌ های مهم تاریخ اسلام است، نشانه حقانیت و صداقت رسول مکرم اسلام به شمار می رود.

امام جمعه انزلی با بيان اينكه هدف از مباهله اثبات حقانیت رسول اكرم و رسوا ساختن دروغیان بود، اظهارداشت: پیامبر اسلام در جریان مباهله حقیقت اسلام و شیعه را ثابت کرد، ایشان از گرانمایه‌ ترین و عزیزترین افراد نزدیک به خود مایه گذاشت و آنها را در این اتفاق با خود همراه کرد.

وی در ادامه با سالروز شهادت محمد حسین فهمیده بسیجی 13 ساله اشاره کرد و اذعان داشت: اين دانش آموز رزمنده بسيجي با ايمان و بينش عميق و استوار در جنگ با دشمن پيش قدم و با نيل به شهادت، درس شجاعت، فداكاري و مقاومت را به همه بسيجيان و امت حزب الله آموخت.

موسوی یادآورشد: امام بزرگوار اين نوجوان 13 ساله را رهبر قلمداد فرمود چرا كه نام و ياد او منشا حماسه هاي سترگ شد و تحولي عظيم در شيوه دفاع مقدس و نبرد رزمندگان اسلام با كفر فراهم كرد.