حفظ ارزش هاي اسلامي و استكبارستيزي باعث شد مردم پاي اين نظام بايستند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله احمد علم الهدي ظهر جمعه در خطبه هاي نماز جمعه در جمع زائران و مجاوران رضوي اظهار كرد: حفظ ارزشهاي اسلامي و استكبار ستيزي باعث شده كه دشمن قدرت سرنگوني اين نظام را پيدا نكند.

امام جمعه مشهد تصريح كرد: غدير يك ساختار ساز است، روز اكمال دين، اتمام نعمت و منصوب شدن اسلام به خداست.

آيت الله علم الهدي بيان كرد: غدير روز نا اميدي كفار از اسلام است، وقتي رهبري در اسلام براساس وحي صورت گرفت، كفار در قدرت و رهبري دين دسترسي پيدا نكردند.

وي با بيان اينكه وقتي در راس قدرت جامعه، امام و جريان آسماني باشد، افزود: جريان هاي كفر امكان نفوذ نخواهد داشت.

امام جمعه مشهد گفت: آنچه بعد از رحلت پيامبر صورت گرفت يك ساختار شكني بود.

آيت الله علم الهدي تصريح كرد: غدير تجربه يك عبرت است و ساختار شكني بعد از پيامبر همه چيز را بهم ريخت.

وي اظهار كرد: هيچ قدرتي نمي تواند دين و جامعه اسلامي را ساقط كند ولي ساختار شكني نظام ديني را برانداخته و بلاي خانمان سوزي براي اسلام است.

امام جمعه مشهد گفت: در انقلاب و نظام اسلامي ايران اخيرا شاهد ساختار شكني هايي توسط جريان هاي لائيك بوده ايم.

آيت الله علم الهدي اظهار كرد: اگر به برخي از افراد بيت امام نسبت هاي ناجوري بدهند و با نقل خاطره از آنها بگويند امام با حذف مرگ بر آمريكا راضي بودند، تنها يك ساختار شكني و حركت خائنانه از جانب دشمنان است.

وي گفت: دشمنان با اين دروغ ها درصدد تضعيف ارزشها و استكبار ستيزي بوده تا وابستگي ديني مرد را كم كرده و نظام را براندازند.

امام جمعه مشهد افزود: آنها با نقل خاطره هاي دروغين و نسبت به كساني كه از نزديكان امام هستند مي خواهند مردم را به باور آنها و دوري از دين كنند، اين ها همه توطئه است.