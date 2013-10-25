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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

ماموستا مجتهدي:

ترويج بي حجابي در جامعه توطئه دشمن است/ نگاه مسئولان ارشد نظام به كردستان ويژه است

ترويج بي حجابي در جامعه توطئه دشمن است/ نگاه مسئولان ارشد نظام به كردستان ويژه است

سنندج – خبرگزاري مهر: امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري ترويج بي حجابي و مدهاي كنوني در حوزه پوشش را يكي از توطئه هاي استكبار جهاني عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: بي حجابي و رواج پوشش هاي غيراسلامي از توطئه هاي دشمن و كشورهاي غربي است و به همين دليل جوانان ما بايد با آگاهي در مقابل اين توطئه ها هوشيار باشند.

وي ادامه داد: استفاده از پوشش هاي غيراسلامي در سطح كشور به هيچ عنوان متناسب با شان يك كشور اسلامي نيست و به همين دليل انتظار مي رود كه جوانان ما با هوشياري بهتري عمل كرده و دشمنان را در راستاي رسيدن به توطئه هاي خود ناكام كنند.

امام جمعه سنندج با تاكيد بر لزوم رعايت حجاب و عفاف در سطح كشور به ويژه استان كردستان، گفت: انتظار مي رود كه مديران و مسئولان مربوطه نيز با جديت بيشتري در اين موضوع ورود پيدا كرده و در راستاي نهادينه كردن فرهنگ حجاب و عفاف از تمامي ظرفيت هاي در اختيار خود استفاده كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به نگاه ويژه مسئولان ارشد نظام اسلامي به استان كردستان اشاره كرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي و رئيس جمهور كشور و ساير مسئولان نظام و دولت نگاهي ويژه به استان كردستان دارند و اين نوع نگاه نيز در اظهار نظرهاي اين عزيزان به روشني مشخص است.

ماموستا مجتهدي با بيان اينكه بايد از اين فرصت در راستاي خدمت بهتر به مردم كردستان استفاده شود، يادآور شد: تلاش براي ايجاد فرصت هاي بيشتر شغلي يكي از نيازهاي اصلي مردم در استان كردستان است كه انتظار مي رود به صورت ويژه به آن توجه شود.

وي همچنين ترويج ازدواج آسان براي جوانان را از ديگر نيازهاي اصلي مردم در كردستان عنوان كرد و گفت: خانواده ها بايد با نظارت و مديريت خود در اين بخش جوانان را به ترويج ازدواج هاي آسان ترغيب كنند.

امام جمعه سنندج در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تبريك عيد غدير به همه مسلمانان اظهار داشت: احترام و اكرام اهل بيت و اصحاب پيامبر اسلام (ص) يك نياز لازم و ضروري در جامعه اسلامي است و خوشبختانه مردم كردستان همواره احترام و جايگاه والايي براي اهل بيت رسول خدا (ص) قائل هستند.

کد مطلب 2161993

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