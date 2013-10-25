تحرکات فتنه گران قابل پذیرش نیست/ برخی در این کشور روحانیت را به حاشیه رانده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های این هفته نماز جمعه ورامین با گرامیداشت عید سعید غدیر خم اظهار داشت: خطبه غدیر خم از واجبات اعتقادی ماست و جوانان و فرهیختگان باید در جهت گسترش و بسط این خطبه تلاش کنند و قابل قبول نیست که یک جوان شیعه خطبه غدیر را نخوانده و از آن اطلاع نداشته باشد.



غدیر خم حلقه وصل نبوت و امامت است



امام جمعه موقت ورامین افزود: غدیر خم حلقه وصل نبوت و امامت است و در غدیر راه نبوت به وسیله امامت استمرا پیدا می کند و غدیر با شعار جدایی دین از سیاست مبارزه کرده و بیان می کند که طرفداران سکولاریزم هنوز پیام غدیر را درک نکرده اند.



وی اظهار داشت: دین هرگز از سیاست جدا نیست، برخی افراد ساده لوح نگویند روحانیت و مرجعیت و اهل دین بروند به منبر و به موارد شرعی بپردازند، به این افراد عرض می کنم کور خوانده اید،آن زمان گذشت که در همین کشور روحانیت و مرجعیت را به حاشیه رانده بودید.



این مسئول یادآور شد: امروز پیام غدیر که همان حضور صالحان در حکومت بود واقعیت پیوست، البته اشاره کنم سیاستی که ما می گوییم معنایش مکر و دروغ نیست، امروز در دنیا نام مکر و دروغ و خدعه را سیاست گذاشته اند، در حالی که سیاست به معنای صحیح اداره حکومت و امور مردم در چارچوب اراده خدا است.



غدیر آزمون بزرگ ولایت پذیری است

محمودی اعلام کرد: در روز غدیر خداوند ابراهیم را از آتش نجات داد، توبه حضرت آدم را پذیرفت، حضرت موسی بر جادوگران پیروز گردید و هارون را جانشین خود قرار داد، در این روز عیسی شمعون و صف را وصی خود برگزید.



وی بیان کرد: غدیر آزمون بزرگ ولایت پذیری است، از همه عزیزانی که در بزرگداشت غدیر زحمت کشیدند به خصوص از اداره تبلیغات اسلامی و امور مساجد و نیز عزیزانمان در سپاه و بسیج و هنرمندانی که در جهت بازخوانی واقعه غدیر تلاش می کنند تشکر می کنم.



نماز جمعه منشأ برکات است



این مسئول اظهار داشت: 8 آبان ماه سالروز صدور فرمان حضرت امام(ره) جهت اقامه نماز جمعه در شهر شهیدان 15 خرداد است، از سال 58 تاکنون این نماز جمعه منشاء برکات فراوانی بوده است.



وی عنوان کرد: در طول سه دهه گذشته نماز جمعه خنثی کننده توطئه های دشمنان بوده است و از همه عزیزانی که در 35 سال گذشته با نماز جمعه ورامین به عنوان با قدمت ترین نماز جمعه کشور همکاری کردند تقدیر و سپاسگزاری می نمایم.



فهمیده ها حجت الهی زمان ما بودند



حجت الاسلام محمودی تأکید کرد: اگر 70 روز پس از غدیر همه چیز از یاد مردم حجاز و عراق رفت، امروز قاسم ها و حبیب بن مظاهرهایی در این سرزمین روییدند که نایب امام زمان(عج) را تنها نگذاشتند، این 13 ساله های ما ولایتمداری عملی را به نمایش گذاردند.



وی ادامه داد: 8 آبان سالروز قطعه قطعه شدن فهمیده در راه ولایت است، روز بسیج دانش آموزی است، این فهمیده ها حجت های الهی در زمان ما بودند و ولایتمداری خود را با جانشان فریاد کشیدند.



مردم مشت محکمی بر دهان فتنه گران می زنند



امام جمعه موقت ورامین اظهار داشت: در فتنه 88 فتنه گران در برابر ولایت ایستادند، امروز هم برخی از آنها سر و کله شان پیدا شده اما مردم ایران نشان دادند در صورت تحرک فتنه گونه برخی افراد مشتی محکم بر دهان فتنه گران خواهند کوبید.



وی افزود: ولایتمداری باید در زندگی ما، اخلاق ما و رفتار ما بروز و ظهور داشته باشد، نکند عمری اسم شیعه را یدک بکشیم اما رفتار ما شیعه گونه نباشد، مسئولین نظام اسلامی به اسم اهل بیت در کشور حکومت می کنند اگر کوتاهی کنند قابل قبول نیست.



امام خمینی کاخ پوشالی استکبار را فرو ریخت



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران با گرامیداشت سالروز رحلت دو عالم بزرگ شیعه بیان داشت: مرحوم شیخ عباس قمی محدث کبیر و مرحوم آخوند خراسانی که با قلم، بیان و مجاهدت های خود راه را به ما نشان دادند.



محمودی اضافه کرد: این راه استمرار پیدا کرد تا به زمان ما رسید و امروز فرزندی از فرزندان فاطمه(س) در عصر حاضر به شیعه عزت بخشید و 4 آبان ماه سالروز خروش حسین گونه آیت الله العظمی خمینی(ره) علیه استکبار و قانون کاپیتولاسیون بود.



این مسئول ادامه داد: امام(ره) علیه این قانون ننگین فریاد خدایی زد، امام کاخ پوشالی استکبار را فرو ریخت.



خطیب جمعه ورامین اظهار داشت: گرچه ما به فرموده مقام معظم رهبری امام خامنه ای از تلاش دیپلماسی دولت و نرمش قهرمانانه دولت را می پذیریم اما امریکا و اروپا بداند ملت ایران جنایت های آنها را فراموش نمی کند و 13 آبان امسال ملت ایران پرشورتر از گذشته در روز ملی استکبار ستیزی شرکت می کنند و فریاد مرگ بر امریکا سر می دهند.

