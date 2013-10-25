افكار و انديشه هاي امام نبايد وارونه جلوه داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد بر ضرورت حفظ انديشه‌هاي امام تاكيد كرد و اظهار داشت: دشمن همواره در تلاش است تا چهره و راه امام خميني (ره) را براي ما كمرنگ كند اما همه ما وظيفه داريم از افكار و انديشه هاي امام راحل حفاظت كنيم و اجازه ندهيم عده اي آنها را وارونه جلوه دهند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دهه ولايت عنوان كرد: عيد غدير كه در واقع از آن به عنوان عيد ولايت نيز ياد مي‌شود، روز عنايت بزرگ خدا به بندگان است زيرا ولايت يكي از اركان دين است .

ناصري عنوان كرد: اگر پيامبر اسلام (ص)، ولايت را اعلام نمي‌‌كرد، رسالتش كه در طول 23 سال براي آن زحمات بسياري كشيده بود، ناتمام مي‌ ماند و اين امر سبب مي شد انسانها به گمراهي بيفتند.

امام جمعه يزد يادآور شد: دشمنان از همان زمان هم كم نبودند و در صورتي كه امام و رهبر براي جامعه تعيين نمي شد، دشمنان از گروه انس و جن، مسلمانان را به تشتت آرا و متفرق شدن مي انداختند و با تفرقه در عقايد مسلمانان، ريشه دين را از ميان بر مي داشتند.

خدمات امام صادق (ع) و امام كاظم (ع)، دين اسلام را سرپا نگه داشت

وي تاكيد كرد: اكنون نيز شاهد اين تفرقه ها هستيم و اگر خدمات امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) نبود، اكنون ديني براي ما باقي نمانده بود.

ناصري خاطرنشان كرد: متاسفانه دشمن اكنون تا حدي در ايجاد تفرقه بين مسلمانان و عقايد آنها موفق شده اما با وجود ولايت، دين محكم مي شود.

وي تصريح كرد: پيامبر اسلام (ص) به جز مسئله غدير، دستورات كلي نيز به ما داده است كه به بسياري از آنها عمل نكرده ايم به عنوان نمونه پيامبر اسلام با طرح حديث ثقلين، بر تمسك مسلمين به قرآن خدا و اهل بيت (ع) براي جلوگيري از گمراهي تاكيد داشت اما مي بينيم كه اهل سنت به اين دستور پيامبر عمل نكرد.

اهل سنت در تعيين خليفه، عدل و معصوميت را مدنظر قرار نداد

خطيب جمعه يزد بيان كرد: سئوال اين است كه چرا اهل سنت، خلافت را از رسالت جدا كرد و در خليفه بودن فقط حفظ كشور اسلامي را مدنظر قرار دادند و عادل و معصوم بودن را براي خلافت در نظر نداشتند همانطور كه يزيد و معاويه اينگونه بودند.

وي تاكيد كرد: اهل سنت، اصل امامت را بر مبناي سياست گذاشت و به حديث پيامبر (ص) در اين زمينه عمل نكرد و افراد ديگري را به عنوان خليفه معرفي كردند.

ناصري تصريح كرد: شما كه به حديث ثقلين اعتقاد داريد، چرا به آن عمل نكرده و نمي كنيد در حالي كه حديث ثقلين با اعتقادات شما منافاتي ندارد.

وي بيان كرد: چرا شما به سراغ شريح قاضي و ابوحريره رفتيد و دستور صريح پيامبر را منكر شديد.

اهل سنت امامت و قرآن را طبق دستور صريح پيامبر (ص) كنار خود داشته باشند

امام جمعه يزد خاطرنشان كرد: اكنون نيز سلطاني را براي خود انتخاب كنيد ولي امامت و قرآن را در كنار هم داشته باشيد و اطاعت كنيد و اگر غير از اين باشد، با پيامبر (ص)، مخالفت صريح كرده ايد.

ناصري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدامي كه امام خميني (ره) در چهارم آبان كرد و باعث تبعيد ايشان شد، افزود: امام در مورد وام سنگيني كه حکومت مي خواست از وين بگيرند و به دنبال آن به اقتصاد ايران سلطه پيدا كنند، چند نفر را به تهران فرستاد تا اطلاعات كامل كسب كنند.

وي با بيان اينكه فرياد امام پس از آگاهي از اصل قضيه بلند شد و دولت مجبور شد دست از اصل كاپيتولاسيون بردارد اما در نهايت امام را نيز به تركيه تبعيد كرد.

ناصري همچنين شهادت شهيد فهميده، نوجوان 13 ساله را نيز گرامي داشت و افزود: آموزش و پرورش اكنون بايد هوشيار باشد زيرا دشمن اكنون بر روي نوجوانان ما كار مي كند و به وسيله ماهواره و اينترنت در جامعه مشكل ايجاد مي كند و اعتقاد بچه هاي ما را از بين مي برد.