انتخابات شورای هیئت های مذهبی استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری در حاشیه برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیئت های مذهبی این استان در محل تکیه یزدی های شاهرود در گفتگو با خبرنگاران، تعداد صندوق های شعب رای در استان را 10 شعبه در شهرهای سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان، مهدیشهر، سرخه، آرادان، بسطام، میامی و بیارجمند عنوان کرد.
وی همچنین تعداد کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای هیئت های مذهبی استان سمنان را 120 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد 9 نفر را بانوان و بقیه را آقایان تشکیل می دهند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در رابطه با تعداد اعضای شورای هیئتهای مذهبی نیز گفت: برای شهرستانهایی که 150 هیئت مذهبی دارند، پنج عضو اصلی و دو نفر علیالبدل، شهرستانهای دارای 151 تا 500 هیئت مذهبی، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر علیالبدل، شهرستان دارای 501 تا یک هزار هیئت، 9 نفر اصلی و سه نفر علیالبدل، شهرستانهای دارای یک هزار و 500 هیئت، 11 نفر اصلی و پنج نفر علیالبدل و برای شهرستانهایی که بیش از یک هزار و 500 هیئت مذهبی دارند 13 نفر عضو اصلی و پنج نفر نیز علیالبدل انتخاب می شوند.
وی افزود: رؤسای شوراهای هیئتهای مذهبی شهرستانهای هر استان نیز حداکثر تا یک ماه شورای هیئتهای مذهبی استان را پس از انتخابات تشکیل میدهند که از میان آنان با رأیگیری، رئیس، دبیر و منشی شورا نیز انتخاب میشود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تعداد شورای هیئتهای مذهبی استان سمنان را 10 شورا عنوان کرد و افزود: این تعداد هیئت در شهرستانهای سمنان، شاهرود، مهدیشهر، دامغان، گرمسار، میامی، بیارجمند، بسطام، آرادان و سرخه فعالیت می کنند.
شکری همچنین تعداد هیئت مذهبی سطح استان سمنان را یک هزار و 227 هیئت ذکر کرد و افزود: شهرستان شاهرود با 500 هیئت بیشترین و شهرستان آرادان با 28 هیئت کمترین هیئت سطح استان سمنان را به خود اختصاص دادهاند.
وی در بخش دیگری، ساماندهی، هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد هیئتهای مذهبی را جزو چهار وظیفه اصلی شورای هیئتهای مذهبی عنوان کرد.
شکری در خاتمه، شناساسیی ظرفیت و پتانسیل هیئت های مذهبی و استفاده آن در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی، آرمان های امام و رهبری و شهدای هشت سال دفاع مقدس را از دیگر وظایف شورای هیئت های مذهبی برشمرد.
نظر شما