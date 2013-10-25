انتخابات شورای هیئت های مذهبی استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری در حاشیه برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیئت های مذهبی این استان در محل تکیه یزدی های شاهرود در گفتگو با خبرنگاران، تعداد صندوق های شعب رای در استان را 10 شعبه در شهرهای سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان، مهدیشهر، سرخه، آرادان، بسطام، میامی و بیارجمند عنوان کرد.

وی همچنین تعداد کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای هیئت های مذهبی استان سمنان را 120 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد 9 نفر را بانوان و بقیه را آقایان تشکیل می دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در رابطه با تعداد اعضای شورای هیئت‏‏‌های مذهبی نیز گفت: برای شهرستان‏هایی که 150 هیئت مذهبی دارند، پنج عضو اصلی و دو نفر علی‏‌البدل، شهرستان‏های دارای 151 تا 500 هیئت مذهبی، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر علی‏‌البدل، شهرستان دارای 501 تا یک هزار هیئت، 9 نفر اصلی و سه نفر علی‏‌البدل، شهرستان‏های دارای یک هزار و 500 هیئت، 11 نفر اصلی و پنج نفر علی‌‏البدل و برای شهرستان‏هایی که بیش از یک هزار و 500 هیئت مذهبی دارند 13 نفر عضو اصلی و پنج نفر نیز علی‏‌البدل انتخاب می‏ شوند.

وی افزود: رؤسای شوراهای هیئت‏‌های مذهبی شهرستان‏های هر استان نیز حداکثر تا یک ماه شورای هیئت‌‏های مذهبی استان را پس از انتخابات تشکیل می‏‌دهند که از میان آنان با رأی‏‌گیری، رئیس، دبیر و منشی شورا نیز انتخاب می‏‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تعداد شورای هیئت‏های مذهبی استان سمنان را 10 شورا عنوان کرد و افزود: این تعداد هیئت در شهرستان‏های سمنان، شاهرود، مهدیشهر، دامغان، گرمسار، میامی، بیارجمند، بسطام، آرادان و سرخه فعالیت می‏ کنند.

شکری همچنین تعداد هیئت مذهبی سطح استان سمنان را یک هزار و 227 هیئت ذکر کرد و افزود: شهرستان شاهرود با 500 هیئت بیشترین و شهرستان آرادان با 28 هیئت کمترین هیئت سطح استان سمنان را به خود اختصاص داده‌‏اند.

وی در بخش دیگری، ساماندهی، هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد هیئت‌های مذهبی را جزو چهار وظیفه اصلی شورای هیئت‌های مذهبی عنوان کرد.

شکری در خاتمه، شناساسیی ظرفیت و پتانسیل هیئت های مذهبی و استفاده آن در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی، آرمان های امام و رهبری و شهدای هشت سال دفاع مقدس را از دیگر وظایف شورای هیئت های مذهبی برشمرد.