افزایش فساد اداری در برخی ادارات ملارد/ مسئولان محلی در میان مردم حاضر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی نوری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان ملارد پس از دعوت خود و دیگران به رعایت تقوای الهی و دوری از گناه، ضمن تبریک به مناسبت دهه مبارک ولایت و عید غدیر، اظهار داشت: زنده بودن اسلام به برکت ولایت است و در واقع می توان گفت اسلام حقیقی با ولایت تکمیل شد، ولایت چراغ هدایت و بهترین معیار تشخیص حق از باطل محسوب می شود و تنها راه نجات مسلمانان، تمسک به ولایت علی ابن ابیطالب (ع) و در عصر غیبت نیز اطاعت از ولایت مطلقه فقیه است.

این مسئول عنوان کرد: علت اصلی دشمنی مستکبران دنیا با ولایت نیز این است که ولایت فقیه در مقابل ظلم و خودخواهی مستکیرین می ایستد و در واقع به احقاق حقوق حقه مسلمانان می پردازد.

افشاگری امام (ره) در لایحه کاپیتولاسیون؛ نقش ولایت اسلامی را آشکار کرد

وی با اشاره به سالروز اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه پذیرش لایحه کاپیتولاسیون، ادامه داد: در جهارم آبانماه سال 42، لایجه کاپیتولاسیون مصوب شد که در واقع سند بردگی و اسارت ایران و مصونیت آمریکاییها در این کشور بود، بر اساس این مصویه مستشاران امریکایی و خانواده های آنان می توانستند آزادانه هر خیانت و جنایتی را مرتکب شوند اما پلیس و دادگاه های ایران حق برخورد و رسیدگی به این جرائم را نداشتند که حضرت امام خمینی (ره) با بیداری خویش، جلوی این اقدام را گرفت.

خطیب جمعه شهرستان ملارد گفت: ریشه این مصیبتها، جدایی حکومت از مردم بود که موجب شد بار دیگر نقش ولایت آشکار شود، در این مسئله امام خمینی (ره) وارد صحنه شدند و با مخالفت و جلوگیری از اجرای لایحه کاپیتولاسیون، از حقوق مردم مظلوم ایران دفاع کردند.

نقش موثر خانواده در صعود یا سقوط فرزندان/ برخی والدین غافل هستند

حجت الاسلام حسنین نوری متذکر شد: هشتم آبانماه نیز سالروز شهادت پر افتخار نوجوان بسیجی، شهید حسین فهمیده است که به واسطه فداکاری این نوجوان، روز دانش آموز و بسیج دانش آموزی نامیده شده است، امید می رود این نامگذاری زمینه ای موثر برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان و آینده ساز کشور با آرمانها و اهداف شهدا و ادامه راه آنان باشد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به روز خانواده اشاره و بیان کرد: در تقویم ملی ایران نهم آبانماه به عنوان روز خانواده نامگذاری شده است که این روز فرصت مغتنمی برای بررسی و ریشه یابی چالشهای پیش روی خانواده هاست چراکه خانواده، این موثرترین نهاد اجتماعی، کلید هدایت است و نقش بسزایی در صعود یا سقوط فرزندان دارد.

وی افزود: خانواده مرکز غیررسمی آموزش و پرورش است و والدین گمان نکنند که تنها با تامین نیازهای مادی فرزندان، وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام داده اند بلکه بزرگترین وظیفه و مسئولیت والدین تربیت صحیح و اسلامی فرزندان است که متاسفانه در برخی موارد مشاهده می شود که خانواده ها از این امر مهم غافل مانده اند.

حجت الاسلام حسینی نوری ادامه داد: خانواده و والدین می توانند با تربیت صحیح و حمایت از فرزندان، آنان را از دامهایی که بر سر راه است نجات داده و فردی سالم، موثر و کارآمد تحویل جامعه دهند.

آقای استاندار رسیدگی کنید/ مسئولی که در میان مردم نباشد، از درد آنان بی خبر است

نماینده ولی فقیه در ملارد در بخش پایانی سخنان خود خطاب به استاندار تهران و سایر مسئولین استانی و شهرستانی ضمن طرح سوالاتی خواستار پاسخگویی مسئولان شد و اظهار داشت: در حال حاضر چند تن از مسئولان ملارد در این شهرستان سکونت دارند؟ آیا فردی که در میان مردم زندگی نمی کند از مشکلات و درد آنان با خبر است؟ چه تفاوتی میان این مسئولین و 400 هزار جمعیت ساکن در این شهرستان وجود دارد؟

وی گفت: چند تن از مسئولین ملارد هر هفته در نماز جمعه حضور می یابند؟ چرا فساد اداری در ادارات ما زیاد شده است؟ چرا فساد اخلاقی و بی حجابی در ادارات، شهرها، تالارها، باغات و ... زیاد است؟ چرا برخی کارمندان پاسخگوی مطالبات مردم نیستند و بد خلقی می کنند؟

پشت صحنه شورای شهر چه خبر است؟

امام جمعه شهرستان ملارد با انتقاد از عملکرد شورای پیشین و جدید شهر ملارد افزود: چرا اعضای شورای شهر هنوز شهردار انتخاب نکرده اند؟ پشت صحنه چه خبر است؟ آیا این مسئولان می دانند که نماینده مردم هستند نه نماینده خواسته های نفسانی خود؟ چرا شورای پیشین زمینی برای تاسیس حوزه علمیه خواهران اختصاص نداد و با آن مخالفت کرد؟

نماینده ولی فقیه در ملارد یادآور شد: سولات بسیار دیگری وجود دارد که انتظار می رود استاندار تهران و سایر مسئولین استانی و شهرستانی به آنها پاسخ دهند.