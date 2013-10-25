همایش بزرگ بانوان و ولایت در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل پیش از ظهر جمعه در این همایش که در آستان مقدس امام زاده عبدالله(ع) این شهرستان برگزار شد،گفت: دشمنان ما بدانند، نخستین حریم مدافع ولایت حضرت فاطمه الزهرا(س) بوده و استمرار آن حرکت را، امروز بانوان خواهند داشت.

حجت الاسلام رسول علیخانی، با اشاره به این که انسان برای این که به کمال برسد جنسیت در آن نقشی ندارد، افزود: خداوند منان در قرآن کریم می فرماید آنها که ایمان دارند باید بدانند که الگوی آنان می تواند یک زن باشد.

وی ادامه داد: علما و بزرگان می فرمایند علل پیروزی دین مبین اسلام در سه مسأله اخلاق پیامبر گرامی اسلام، شمشیر امام علی(ع) و ثروت حضرت خدیجه(س) است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل با بیان این که حضرت فاطمه الزهرا(س) نخستین مدافع ولایت و طریق آن است، ادامه داد: بعضی ها ارتباط امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) را یک رابطه زن و شوهری می دانند ولی این ارتباطی با ولی خودش است.

حجت الاسلام علیخانی، با تاکید بر این که خواهران ما باید سیره حضرت زهرا(س) را سرلوحه زندگی خود قرار دهند، بیان داشت: هر شخصیت انسانی و الهی باید بداند همه چیز را باید در راه ولایت فدا کرد که این امر آموزه ای ارزنده از زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب شهیده "سیده طاهره هاشمی" از شهرستان آمل که در حادثه ششم بهمن سال 60 به دست منافقان به شهادت رسید، به عنوان شهید شاخص سال کشور اشاره کرد و گفت: این امر ارزنده بوده که باید از فرصت به وجود آمده در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بهره گرفت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل با اشاره به بخشی از وصیت نامه شهیده سیده طاهره هاشمی مبنی بر این که مبادا سازشی صورت گیرد و خون های شهیدان به هدر رود، گفت: مرگ بر آمریکا هیچ زمانی از صحنه سیاسی ما محو نخواهد شده که این پیام ارزنده شهدا است.

این همایش به همت حوزه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا(س) آمل، اداره اوقاف و امور خیریه و ستاد احیای غدیر برگزار شد.