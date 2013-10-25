به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله غياث الدين طه محمدي در خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان عنوان كرد: بايد وظيفه خود را درست بشناسيم نه اينكه چندين كار واجب را فداي يك كار مستحب كنيم.

وي ادامه داد: در عالم خلقت روزي با عظمت تر از 18 ذي الحجه آفريده نشده و نبايد مسلمانان اساس اسلام را رها كنند و شاخ و برگ‌های آن را بگيرند.

نماينده ولي فقيه وامام جمعه همدان با اشاره به اينكه اگر آنگونه كه عاشورا را جهاني كرديم به غدير نيز توجه می‌کردیم،اكنون جهان در اين ضلالت به سر نمی‌برد، افزود: كار ارزنده اي براي شناساندن غدير انجام نشده و اين عيد در واقع عيد خداي متعال است.

روز ولايت امير المونين روز ولايت خداست

آيت الله محمدي عنوان كرد: روز ولايت امير المومنين روز ولايت خداست وعيد اكبر عالم است.

وي با اشاره به اينكه روزه اين عيد از كل عمر دنيا افضل تر است، بيان داشت: در شناساندن اين رويداد غفلت ورزيديم و غديرخم مظلوم‌ترین رويداد عالم است.

نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان با اشاره به اينكه اين واقعه شاهد بزرگ‌ترین ظلم عالم بود، اذعان داشت: آنان چراغ هدايت بشريت را خاموش كرده و نسل بشر را به گمراهي كشاندند.

آيت الله محمدي افزود: وقتي مساجد ويران شد مردم چگونه می‌توانند هدايت شوند، ضرر رساندن به هدايت مردم بزرگ‌ترین ظلم است.

اسلام واقعي در جهان منزوي است

وي با اشاره به اينكه اعلام فتواي علماي وهابي براي نكاح جهادي، تخريب دين اسلام است، بيان داشت: اسلام واقعي در جهان منزوي است.

نماينده ولي فقيه وامام جمعه همدان با اشاره به اينكه جريان غدير در مقابل 100 هزار حاجي رويداد اما برخي آن را نفي كردند، اذعان داشت: دروغ می‌توان موجب فساد شود.

آيت الله محمدي با انتقاد ازانتشار اخباركذب در مورد علت خودكشي دختر دانشجوي مريواني در همدان، بيان داشت: يك رسانه يك قضيه كوچك را تحريف كرد و دشمني بين شيعه وسني را قوت بخشيد.

وي افزود: مظلوم‌ترین فرد واقعه غدير، اميرالمومنين بود و اكنون نسل بشر گرفتار خيمه شب بازي استكبار جهاني شده است.

نماينده ولي فقيه وامام جمعه همدان با تاكيد براينكه اگر علي شناس واقعي نباشيم بقيه اعمال نيز بي فايده است، بيان داشت: در سال 83 كه به همدان آمدم جشن غدير خم زياد پر رنگ برگزار نمی‌شد اما در سال‌های اخير توجه خوبي به اين رويداد شده است.

آيت الله محمدي در پايان گفت: همان گونه كه عاشورا را جهاني كرديم بايد غدير را هم جهاني كنيم.