پاسداری از آرمان های انقلاب و شهیدان اولویت مسئولان در سیاست خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر سمنان دارند پیروی از رهبری را در پیشبرد اهداف در مذاکرات ایران و 5+1 اولویت کار مسئولان این امر ذکر کرد و اظهار داشت: پاسداری از آرمانهای انقلاب و شهیدان اولویت مسئولان در سیاست خارجی است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان می خواهند کارساز بودن تحریم ها علیه ملت ایران را برای پیشبرد اهداف خود در مذاکرات به نحوی نشان دهند، افزود: اما ایستادگی مردم شهید پرور ایران اسلامی باعث شده که دشمنان در اهدافشام همیشه ناموفق باشند.

خطیب جمعه سمنان با تاکید بر اینکه مسئولان باید توجه داشته باشند که حفظ وحدت و تبعیت محض از منویات رهبری دژ محکمی در برابر استکبار است، تصریح کرد: دشمنان به دنبال ایجاد شکاف بین مسئولان نظام اسلامی و دو قطبی کردن نیروهای انقلابی هستند.

عبدوس اظهار ضمن بیان اینکه مسئولان باید مسائل را بیشتر برای مردم روشن کنند داشت: ایجاد دو دستگی بین طرفدار و مخالف مذاکره در داخل کشور از جمله برنامه های دشمن است.

وی زیر سوال بردن شعارهای اساسی انقلاب اسلامی ایران مانند استکبارستیزی و ایجاد تردید در مورد داشتن روحیه مقاومت را از دیگر هدفهای دشمن از پر رنگ کردن لزوم مذاکرات هسته ای دانست.

امام جمعه موقت سمنان جنایات آمریکا و دسیسه های استکبار جهانی برعلیه انقلاب اسلامی را یادآور شد و از جوانان خواست تا مراقب جنگ نرم و روانی دشمن باشند و افزود: ایران اسلامی اهل مذاکره ای که با ذلت همراه باشد نیست و به همین دلیل نرمش قهرمانانه ای که تیم ایرانی با حضور در سازمان ملل بکار برد نشان داد که ایران اهل مذاکره ای که با عزت و حکمت و مصلحت همراه بوده و نتیجه برد – برد داشته باشد است.

عبدوس همچنین با یادآوری خلق حماسه سیاسی که در کشور شکل گرفت از دولت تدبیر و امید خواست تا برای تحقق حماسه اقتصادی به رفع مشکلات بخش های تولیدی و کشاورزی توجه ویژه ای داشته باشد و گفت: کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهی بیگانه با حرکتی ملی و جهادی محقق شود.

وی در خاتمه با اشاره به مشکلات مختلف استان سمنان تاکد کرد: برای رفع این مشکلات با شورایی جهت حمایت از سرمایه گذاران و تسهیل روند اداری و اجرایی سرمایه گذاری تشکیل شود که حمایت استاندار محترم را می طلبد.

