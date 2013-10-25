مردم چهارمحال و بختیاری خواهان معرفی هرچه سریعتر استاندار هستند

یه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد اظهار داشت: تقوا و پرهیزکاری تنها راه نجات و رستگاری است و باید بکوشیم در تقویت تقوا و پرهیزکاری خود اهتمام ویژه‌ای به کار گیریم.

وی با اشاره به اینکه چند هفته ای است درباره مبحث قیامت و معاد صحبت کردیم، عنوان کرد: قیامت مسئله مهمی است و انسانها باید به آن توجهی ویژه ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: قیامت اتفاق می افتد و انسانها نمی توانند از اتفاقات این روز فرار کنند و تنها کسانی که راه درست در دوران زنگی خویش رهرو بوده اند و راه رستگاری را در پیش گرفته اند در امان هستند.

امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: کسانی که در راه خدا باشند و برای رضایت خداوند تلاش کنند سعادتمند می شوند و به رستگاری می رسند.

وی در ادامه گفت: زندگی انسان بر اساس تعالیم اسلامی باید باشد و خداوند و ائمه راه خوشبختی و سعاتمندی انسان را در قرآن و احادیت بیان کرده اند و انسان باید زندگی خود را بر اساس تعالیم قرآنی واسلامی پایه گذاری کند.

حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام در ادامه اظهار کرد: مردم استان به شدت از وضعیت فعلی استان ناراضی هستند و خواهان معرفی هرچه سریع‌تر استاندار هستد.

روند انتخاب استاندار چهارمحال و بختیاری به تاخیر افتاده است



وی افزود: این در حالی است که زمانی که در مورد یک فرد معتدل در استان اجماع نظر شد و بنده نیز نظر مساعد خود را در مورد وی اعلام کردم، این گزینه مورد مخالفت قرار گرفت و در نهایت روند انتخاب استاندار به تاخیر افتاده است.



نکونام با اشاره به برخی از اقدامات افراطی‌گران در این استان، گفت: برخی اقدامات این افراد در روند انتخاب استاندار امور استان را معطل نگه داشته و ضروری است تا این افراد از اینگونه رفتارها پرهیز کنند.



وی تصریح کرد: مردم به دکتر روحانی با شعار اعتدال رای دادند در حالی که عده‌ای تصور می‌کنند رای مردم رای به آنها بوده است.



نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بر ضرورت حفظ وحدت در استان تاکید کرد و گفت: اگر دچار کشمکش شهری شویم و تعصبات قومی بر ما غلبه کند خسارت بزرگی را متحمل می‌شویم.



وی تصریح کرد: برهمین اساس ضروری است تا حفظ و تقویت خود مدافع منافع استان باشیم و رضایت الهی را در نظر داشته باشیم.



نکونام همچنین روز تکیم خانواده، روز پدافند غیر عامل و سالروز شهادت شهید فهمیده را گرامی داشت