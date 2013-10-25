غديرخم زمينه مديريت ولايي جهان را فراهم كرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر نقوي پيش از خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان، عنوان كرد: مديريت ديني در 18 ذي الحجه روي داد.

وي ادامه داد: غدير خم يك حادثه و اتفاق نبود بلكه نقطه عطفي در تاريخ دين داري در جهان بود.

رئيس دفتر نماينده ولي فقيه وامام جمعه همدان با اشاره به اينكه غدير ريشه در دين داري دارد، افزود: مهم‌ترین رويدادهاي تاريخ از جمله گلستان شدن آتش بر ابراهيم، نجات نوح از طوفان،معرفي هارون به جانشيني موسي و معرفي آصف به جاي سليمان نبي در اين روز به وقوع پيوسته است.

نقوي اذعان داشت: غدير مقدمه براي ظهور منجي عالم بشريت حضرت مهدي (ع) است وبنيان همه خوبی‌ها در اين روز نهاده شده است.

وي با اشاره به اينكه عاشورا، فاطميه و حوزه هاي علميه را به بركت غدير خم داريم، اظهار داشت: عيد غدير مهم‌ترین عيد عالم وخداي متعال است.

رئيس دفتر نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان بيان داشت: اگر غدير روي نمی‌داد خلقت 124 هزار پيامبر در عالم بي فايده بود.

نقوي با اشاره به اينكه انتظار فرج بدون غدير بي معنا است، بيان داشت: ريشه نظام ولايت فقهاي اسلام وهمچنين بنيان واساس انقلاب اسلامي نيز منشا آن غدير خم است.

وي در پايان گفت: كمال دين در 18 ذي الحجه متجلي شده است.