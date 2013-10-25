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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

حجت الاسلام رضایی:

جوهره انقلاب اسلامی استکبارستیزی است

جوهره انقلاب اسلامی استکبارستیزی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه جوهره انقلاب اسلامی استکبارستیزی است، گفت: به آمریکا نمی ‌توان اعتماد کرد و باید با آگاهی و هوشیاری با دشمنان انقلاب مبارزه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند اظهارکرد: همراهی با محرومان و عمل به قرآن برای رسیدن به تعالی در حکومت اسلامی دنبال می شود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید به مسائل خوش بین باشیم، ادامه داد: گمان‌های بد زندگی، رفاقت‌ها و سلول‌های مغزی را فرسوده و روح و جان را افسرده می‌ کند.

وی اشاره به مسئله ارتباط با امریکا و شعار مرگ بر امریکا گفت: این شعار علیه استکبار ، استبداد و ظلم است و نمی توان به آمریکا که کشوری با عقبه صهیونسیتی است، اعتماد کرد.

وی عنوان کرد: دیپلمات‌های ما باید با تمام وجود حاضر شده و رژیم صهیونیستی را در انزوای کامل قرار دهند.

 وی با اشاره به اینکه جنایت های رژیم صهیونیستی فراموش شدنی نیست، تصریح کرد: باید آمریکا را در مجامع بین المللی خلع سلاح کنیم.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه برای به ثمر رسیدن این انقلاب خون های زیادی داده ایم، ادامه داد: باید با تدبیر زمینه نفی استکبار، استثمار و حاکمیت اسلام نیز فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه باید قبل از پذیرش هر موضوعی ابتدا در مورد آن تحقیق و بررسی کنیم، بیان داشت: نفاق و دورویی یکی از عوامل ایجاد کردن سوء‌ظن است.

 خطیب جمعه بیرجند از استاندار جدید خراسان جنوبی خواست: از نیروهای مخلص با سلایق گوناگون و آنهایی که ستون نظام هستند، برای اداره امور دعوت کند.

کد مطلب 2162043

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