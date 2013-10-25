نقدها منصفانه باشد/ دولت ليبرال مصدق يكسال تاب تحريم را نياورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادي ملكوتي ظهر جمعه در اجتماع عاشقان ولایت در سراب ياداورشد: نقدي كه توام با تحقير و تضعيف باشد نقد ويرانگر و مخرب بوده و انتقادها بايد منصفانه و نه مغرضانه صورت گيرد تا به بهبود كارها منجر شود.

حجت الاسلام هادي ملكوتي از اساتيد حوزه و دانشگاه با انتقاد از رسانه ملي و ساير رسانه هاي تاثيرگذار اظهار داشت: بايد مفاهيم و ارزش هاي انقلاب و نظام و موفقيت هاي روزافزون آن براي نسل هاي بعدي انتقال يابد كه در اين زمينه كوتاهي بزرگي در رسانه هاي كشور صورت گرفته كه بايد اصلاح شود.

اين نماينده مجلس با اشاره به تحريم هاي دشمنان اسلامي بر عليه ملت ايران افزود: دولت ملي و ليبرال مصدق نتوانست يكسال تحريم نفتي انگلستان را تاب بياورد و با وجود تلاش هاي دولتمردان ان زمان زمينه سقوط دولت فراهم شد اما دولت و ملت ايران با تاسي از آرمان هاي والاي انقلاب و حركت در مسير ولايت توانسته بر مشكلات فائق آيد.

نخستين نماينده مردم سراب در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دشمنان نظام مترصد از دنيا رفتن امام و نابودي و يا انحراف انقلاب اسلامي بودند اظهاركرد: درايت و هوشمندي مقام معظم رهبري روياي خوش نظام سلطه را بر هم زد و به اذعان همه صاحبنظران حضرت آيت الله العظمي خامنه اي ذره اي از مسير امام و ارمان هاي انقلابي فاصله نگرفته است.

وي با اشاره به توطئه هاي بي شمار معاندان و مخالفان انقلاب اسلامي در خارج و داخل براي به شكست كشاندن انقلاب افزود: انفجار مقر حزب جمهوري اسلامي، انفجار دفتر نخست وزيري، طراحي كودتا، تحميل جنگ نابرابر هشت ساله، عمليات مرصاد منافقان ،اعمال تحريم هاي ظالمانه نتوانست به انقلاب اسلامي آسيبي وارد سازد و بي صبرانه دشمنان رحلت امام راحل را به انتظارنشسته بودند.

اين استاد حوزه علميه قم تصريح كرد: مردم پشت سر رهبري عالي نظام در مواقع حساس و سرنوشت ساز حضوري موثر و اثرگذار داشته و با وجود پاره اي گلايه ها از عملكرد مديران ميان پايه همواره از اصل نظام و انقلاب پاسداري كردند.

حجت الاسلام هادي ملكوتي همچنین یاداور شد: مسير ولايت همانا مسير صراط مستقيم الهي بوده و چنگ زدن به ريسمان ولايت ناجي انسان ها از انحرافات و گمراهي ها خواهد بود.