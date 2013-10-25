نفرات برتر مرحله استانی مسابقات قرآن کریم در لرستان معرفی شدند

حجت الاسلام مرتضی خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مراسم اختتامیه مرحله استانی سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف نفرات برتر در دو رده سنی بزرگسال و شکوفه ها معرفی شدند.

وی عنوان کرد: این مسابقات در رشته های حفظ، ترتیل و قرائت برگزار شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با اشاره به اسامی نفرات برتر بیان داشت: در بخش برادران و رده سنی بزرگسالان سعید ناصری نسب در رشته قرائت،

مهدی عربان در رشته ترتیل، روح اله شکیبافر در رشته حفظ کل قرآن، سید حمزه موسوی در رشته حفظ 20 جزء، سید یوسف موسوی در رشته حفظ 10 جزء حائز رتبه اول شدند.

حجت الاسلام خاکباز عنوان کرد: همچنین در بخش برادران و رده سنی شکوفه ها سید امیر حسین موسوی در رشته قرائت، علیرضا محمدی در رشته ترتیل، کیانوش روزبهانی در رشته حفظ حائز عناوین برتر شدند.

وی یادآور شد: در بخش خواهران و رده سنی بزرگسالان خدیجه بیرانوند در رشته قرائت، مریم ولی زاده در رشته ترتیل، زهرا سادات حسینی در رشته حفظ کل قرآن، سمیه باجلان در رشته حفظ 20 جزء و عاطفه خلفی در رشته حفظ 10 جزء رتبه های اول را کسب کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان ادامه داد: همچنین در بخش خواهران و رده سنی شکوفه ها مریم قائد رحمت در رشته قرائت، عاطفه شریفی در رشته ترتیل و زهرا قنبری در رشته حفظ حائز رتبه اول شدند.