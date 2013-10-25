به گزارش خبرگزاری مهر، "آرین روین" در بازی با ماینتس که هفته گذشته برگزار شد پشت ضربه پنالتی رفت اما "پپ گواردیولا" گفت پنالتی را "توماس مولر" بزند که این موضوع ناراحتی این بازیکن را در پی داشت.

هافبک هلندی بایرن چهارشنبه شب در دیدار با ویکتوریا پلژن یک پنالتی گرفت اما با وجود تاکید گواردیولا حاضر نشد پشت توپ بایستد.

در پایان بازی وقتی در این خصوص از روبن سوال پرسیدند، وی گفت نیازی به توضیح نیست و روزنامه بیلد نوشته که گورادیولا و روبن پیش از بازی با پلژن با یکدیگر کشمکش داشته‌اند.

سرمربی اسپانیایی بایرن در گفتگو با مجله باشگاه گفته است: هر بازیکنی که از تصمیمات من پیروی کند مورد حمایت واقع خواهد شد. آنها که نمی‌خواهند این موضوع را بفهمند سکونشین می‌شوند.