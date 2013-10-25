مربی و بازیکن مازندرانی به مسابقات پارآسیایی بسکتبال با ویلچر اعزام شدند

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: " مسعود فلاح " مربی و " پیمان یعقوبی " با دعوت از سوی "محمد دستیار" سرمربی تیم ملی و با موافقت مسولان انجمن بسکتبال با ویلچر جوانان ایران به رقابتهای پارآسیایی اعزام شدند.

وی افزود: " مسعود فلاح" سرمربی تیم شهرداری آمل در رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باولیچر جانبازان ومعلولان باشگاه های کشور است و تجربه سالها حضور او در تیم های مختلف ونیز بازیهای او در لیگ برتر می تواند به تیم ملی کمک زیاد بکند.

سرپرست تیم لیگ برتری شهرداری آمل ادامه داد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان ایران با 12بازیکن از جمله یک بازیکن مازندرانی به مسابقات پارآسیایی اعزام شد.

عسگری پور تصریح کرد: " پیمان یعقوبی" تنها بازیکن مازندرانی است که با درخشش در اردوهای قبلی در ترکیب نهایی تیم ملی برای شرکت در رقابت های پارآسیایی قرار گرفت.

وی افزود: اردوی پایانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان ایران پیش از شرکت در رقابت های پارآسیایی از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه در تهران با حضور مربی وبازیکن مازندرانی برگزار شد.

عسگری پور، با بیان اینکه تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان ایران در این دوره به دنبال کسب بهترین جایگاه در رقابت های پارآسیایی در کشور مالزی خواهد بود، ادامه داد: کادرفنی تیم ملی با آنالیز تیم ها سعی خواهد کرد تا بهترین عملکرد را در این بازی ها از خود نشان دهد.

سومین دوره از بازی‌های پارالمپیک جوانان آسیا از چهارم تا هشتم آبان در کوالالامپور مالزی برگزار می شود و کاروان ایران با نام غدیر در 9 رشته ورزشی شرکت کرده است.