لغو افزايش قيمت فرآورده اي لبني با تعامل توليد كنندگان بوده است

محمد گنجي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه طرح مجلس مبني بر تثبيت قيمتها در سالجاري و براسا س تعامل ميان سازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كننده با توليد كنندگان فرآورده هاي لبني مقرر شد كه قيمت چهار قلم اصلي فرآورده هاي لبني افزايش پيدا نكند .

وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه مسوولان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان درراستاي اجراي اين مصوبه و در نتيجه عدم نفع كارخانجات لبني با توجه افزايش قيمت شير خام و مواد اوليه قول همكاري داده اند .

گنجي با اظهار اميدواري از همكاري مسوولان سازمان حمايت از توليد كنندگان فرآورده هاي لبني تصريح كرد: در صورت عدم همكاري سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و با توجه به افزايش 16 درصدي قيمت شير خام واحدهاي توليدي فرآورده هاي لبني صد درصد متضرر خواهند شد .

درر استاي اجراي مصوبه هيات وزيران مبني بر قرار گرفتن فرآورده اي لبني در گروه كالاهاي مشمول رعايت ضوابط قيمتگذاري، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان افزايش قيمت 4 قلم اصلي و مورد مصرف مردم را در بسته بندي و اوزان هاي مختلف شامل شير غير يارانه اي ، پنير معمولي ماست ساده و كره را لغو كرد .