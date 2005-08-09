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۱۸ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۲

معاون مدير عامل تعاوني هاي لبني ايران در گفت وگو با "مهر"

لغو افزايش قيمت فرآورده اي لبني با تعامل توليد كنندگان بوده است

لغو افزايش قيمت فرآورده اي لبني با تعامل توليد كنندگان بوده است

معاون مدير عامل تعاوني هاي لبني ايران گفت:لغو افزايش قيمت 4 قلم اصلي فرآورده هاي لبني با تعامل سازمان حمايت با توليد كنندگان بوده است .

محمد گنجي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه طرح مجلس مبني بر تثبيت قيمتها در سالجاري و براسا س تعامل ميان سازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كننده با توليد كنندگان فرآورده هاي لبني  مقرر شد كه قيمت چهار قلم اصلي فرآورده هاي لبني افزايش پيدا نكند .

وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه مسوولان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان درراستاي اجراي اين مصوبه و در نتيجه عدم نفع كارخانجات لبني با توجه  افزايش قيمت شير خام و مواد اوليه  قول  همكاري  داده اند . 

گنجي با اظهار اميدواري از همكاري مسوولان سازمان حمايت از توليد كنندگان فرآورده هاي لبني تصريح كرد: در صورت عدم  همكاري سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و با توجه به افزايش 16 درصدي قيمت شير خام واحدهاي توليدي فرآورده هاي لبني صد درصد متضرر خواهند شد .

درر استاي اجراي مصوبه هيات وزيران مبني بر قرار گرفتن فرآورده اي لبني در گروه كالاهاي مشمول رعايت  ضوابط قيمتگذاري، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان  افزايش قيمت 4 قلم اصلي و مورد مصرف مردم را در بسته بندي و اوزان هاي مختلف  شامل شير غير يارانه اي ، پنير معمولي ماست ساده و كره را  لغو كرد .

کد مطلب 216205

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