اتمام زمان تهدیدات و تحریم ها/ آمریکا با طرحی جز گزینه نظامی برای گفتگو با کشورهای اسلامی وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های سیاسی امروز نماز جمعه تبریز همچنین اظهارات وزیر امور خارجه امریکا را در خصوص محدود کردن غنی سازی اورانیوم در ایران را برگرفته از روحیات سلطه جویانه دانست و تصریح کرد: آمریکا با طرحی جز گزینه نظامی برای گفتگو با کشورهای اسلامی باید وارد شود.

وی در ادامه افزود: آمریکا در رهگذر گفتگوهای هسته ای ایران با کشور های عضو گروه 1+5 ، در صدد است تا از ایران امتیاز بگیرد و اگر هم قرار باشد در مقابل آن امتیازی به ایران بدهد قطعا ناچیز و به تدریج خواهد بود.

آیت الله محسن مجتهد شبستری با بیان این مطلب افزود: سیاست های آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران بر تحریف اقکار جهانی بر مبنای عدم شفافیت فعالیت های هسته ای ایران است تا بتواند از این طریق باج خواهی کند.

وی با اشاره به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ایران تاکید کرد:غنی سازی های هسته ای در ایران شفاف و با هدف خود کفایی و استقلال علمی و تکنولوژی روز دنیاست و نباید غرب این حق مسلم مردم ایران را سلب کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: ایران یکبار دیگر در مذاکرات اخیر ژنو غنی سازی صلح آمیز هسته ای را حق مسلم ملت ایران دانست و اعلام کردهیچ وقت از موضع خود کنار نخواهد رفت .

وی همچنین با اشاره به راهپیمایی در روز 13 آبان گفت:راهپیمایی هرچه با شکوهتر در این روز جواب دندان شکن دیگری به اظهارات وزیر امور خارجه امریکا مبنی بر اینکه هموز گزینه نظامی از روی میز برداشته نشده، خواهد بود.

امام جمعه تبریز اعلام کرد: ملت ایران با پیروی از بنیانگذار انقلاب اسلامی و اتکا به رهبر فرزانه نظام جمهوری اسلامی ایران اسقلال و حکومت اسلامی خود را حفظ خواهد کرد و کینه خود را به خواطر ظلم هایی که از آمریکا دیده است فراموش نمی کند.

آیت الله شبستری گفت:حذف شعار مرگ بر آمریکا اولین قدم تسلط دوباره استکبار بر ملت ایران است.