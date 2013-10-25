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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

آیت الله مصطفی علما:

استکبارستیزی ملت ایران یک مکتب جهانی شده است/ شهید جعفری از شهدای پیشرو بود

استکبارستیزی ملت ایران یک مکتب جهانی شده است/ شهید جعفری از شهدای پیشرو بود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: مکتب مبارزه با استکبار و در راس آنها آمریکا برخاسته از خوی آزادگی ملت ایران است که دیگر تبدیل به یک جنبش جهانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، اظهار داشت: امیرالمؤمنین شاخص دین و الگوی حکومت داری برای همه ملت های دنیاست و ما هرچه داریم از این شخصیت خدایی است.

آیت الله علما گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مکتب غدیر و ولایت پابرجاست و تا کنون هم با این مسیر توانسته است از دشواری ها عبور کند.

وی افزود: ایستادگی و صلابت انقلاب از پشتیبانی و اطاعت از ولایت فقیه است و ملت ایران به دلیل همین ولایت مداری است که عزت مند هستند.

آیت الله علما گفت: همه مواضع و ایستادگی های ملت بر سر خواسته های خود و شعارهایی که به زبان می آورند ناشی از همین عزتمندی و اعتقاد به سیره غدیر است.

وی تصریح کرد: همین حرفهایی که برخی در خصوص شعارهای انقلاب و حذف آنها مطرح می کردند نشان می داد که نه ریشه انقلاب را می دانند، نه هدف آن را می شناسند و نه از دشمن بزرگ ایران اسلامی یعنی آمریکا شناختی دارند.

امام جمعه کرمانشاه گفت: شعار مرگ بر آمریکا از اعتقاد ملت ایران و به دلیل جنایت های بی شرمانه آمریکا علیه ملت ماست که هزاران جوان ایرانی را به خاک خون کشیده است و توطئه های جنایتکارانه ای را علیه ایران برنامه ریزی کرده است.

علما این منش ملت ایران در مبارزه با آمریکا و ستمکاران عالم مکتبی دانست که جهانی شده است.

وی ادامه داد: دلیلی ندارد با کشوری که به مردم خود هم با نیرنگ برخورد می کند و متحدانش را نیز ابزاری برای رسیدن به اهدافش قرار می دهد کنار آمد.

آیت الله علما با اشاره به چهارم آبان ماه سالروز شهادت شهید سید محمد سعید جعفری اشاره کرد و گفت: شهید جعفری بزرگ مردی بود که مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه از وی به عنوان شهید پیشرو و اثرگذار یاد کرد که سالروز شهادت او را گرامی می داریم.

کد مطلب 2162053

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