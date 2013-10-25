مذاکرات باید مبتنی بر حقوق ملت ایران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: غربی ها فکر می کنند تحریم ها بر کشور تاثیر گذار بوده و موضع گیری های نادرستی در این زمینه ارائه می کنند.

وی بیان داشت: ملت ایران در سالهای اخیر نشان داده مشکلات و تحریم ها را پشت سر می گذارد و به راه پیشرفت خود ادامه می دهد.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: رابطه با آمریکا نباید باعث ذوق زدگی عده ای شود چراکه آمریکا و کشورهای غربی قابل اعتماد نیستند و مردم ما باید این قضیه را درک کنند.

حجت الاسلام لطفی عنوان کرد: آمریکایی ها در طول تاریخ نشان داده اند اهل نیرنگ و فریب هستند و مذاکرات با کشورهای غربی باید مبتنی بر حقوق ملت ایران باشد.

وی افزود: ملت ایران ذره ای از حقوق خود پایین نمی آید و کشورهای غربی بدانند کشور ما اهل معامله بر سر حقوق خود نیست.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به عید سعید غدیر اشاره کرد و گفت: حادثه غدیر خط بطلان بر تفکر جدایی دین از سیاست بود و مهمترین پیام غدیر ارائه الگوی حکومت اسلامی برای مدیریت سیاسی جامعه بشری است.