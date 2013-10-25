به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحمیدی نژاد در خطبه نماز جمعه شهرآبدان ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: می بینیم که روز به روز که می گذرد به عزت و صحت گفتار امام بیشتر پی می‌بریم و همچنین خلف صالح او که در دشمن شناسی نمونه هستند. بارها فرمودند که امریکا قابل اعتماد نیست.

وی گفت: وقتی دولت مردان ما جلو می‌روند برای حل آنچه انها مشکل می دانند، به جای اینکه آنها به دولت مردان احترام بگذارند متأسفانه در روزهای اخیر معاون وزیر خارجه امریکا ”وندی شرمن” به ملت بزرگوار ایران توهین می‌کند و می‌گوید نیرنگ و فریب جزو ذات ایرانی‌ها است.

امام جمعه آبدان در ادامه بیان داشت: این سخن بسیار زشت این خانم و توهینی که به ملت بزرگ ایران کردند را باید چگونه پاسخ داد.

وی افزود: مسئولین با شدت هر چه تمام تر جواب او را بدهند و نباید در جلسه ای که ایشان حضور دارد، حاضر شوند. او که برای ملت ایران ارزشی قایل نیست، کسانی که خود منبع شر و فتنه و خدعه و نیرنگ هستند به ملت ایران توهین می کنند.

امام جمعه آبدان گفت: با توجه به تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی شاه، امام راحل علیه این لایحه موضع گیری سختی نشان داد و در این رابطه سخنان مهمی برای ملت ایران مطرح کرد.

وی از مردم شهرآبدان و حومه بابت شرکت گسترده در مراسم دهه امامت و ولایت قدردانی کرد و افزود: برگزاری جشن ها برای اهل بیت مهم است اما مهم تراین است که تابع و پیرو ولایت و امام باشیم.