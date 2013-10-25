کره جنوبی در جزایر مورد مناقشه با ژاپن رزمایش برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، همزمان با افزایش تنش ها میان ژاپن و کره جنوبی بر سر جزایر مورد مناقشه دو کشور، "وی یونگ سئوپ" در گفتگو با خبرنگاران در سئول تاکید کرد: ارتش کره جنوبی امروز جمعه رزمایشی را در آبهای نزدیک جزایر دوکدو برگزار کرد.

وی با اشاره به اینکه کره جنوبی این جزایر را جز لاینفک سرزمین خود می داند، افزود: این رزمایش به عنوان بخشی از اقدامات کره جنوبی برای پاسخگویی به ورود غیرقانونی اتباع ژاپنی به این جزایر است.

در این رزمایش که چهار ساعت به طول انجامید، پنج فروند کشتی جنگی از جمله ناو شکن های سه هزار و 200 تنی و کشتی گشتی گارد ساحلی ، دو فروند جنگنده F-15K و چند فروند بالگرد کره جنوبی شرکت داشتند.

کره جنوبی همچنین از سال 1986 سالی دو بار نزدیک جزایر مورد مناقشه با ژاپن رزمایش برگزار می کند و از زمان روی کار آمدن شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در اواخر 2012 روابط دو کشور متشنج تر شده است.