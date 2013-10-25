384 نفر در انتخابات شورای هیئات مذهبی مازندران داوطلب شدند

حجت الاسلام رحمت رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 140 نفر به عنوان منتخبان شورای هیئات مذهبی انتخاب می شوند.

وی اظهار داشت: چهار هزار و 300 هیئت مذهبی دارای کد رایانه ای و دارای مجوز در سطح 22 شهر استان هستیم و انتخابات شورای هیئات مذهبی در 22 شهر استان انتخابات برگزار شد.

وی عنوان کرد: تاکنون بیش از هزار و 800 هیئت از استان در انتخابات شرکت کردند و رای دادند و در هر شهر شورای هیئات مذهبی تشکیل می شود.

وی عنوان کرد: شورای هیئات مذهبی هر شهری از بین خود رئیس، نایب رئیس و دبیر انتخاب می کند وسپس با حضور روسای هر شهرستان، روسای شورای هیئات مذهبی استان انتخاب می شود و در نهایت شورای هیئات کشور تشکیل می شود.

رضوی بیان داشت: بسته به تعداد هیئتهای مذهبی هر شهرستان، به ترتیب پنج، هفت و 9 نفر به عنوان اعضای شورای هیئات مذهبی انتخاب می شوند.