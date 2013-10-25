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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

موسوی:

مباهله جلوه ای از عزت اسلام است

مباهله جلوه ای از عزت اسلام است

ماسال – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان ماسال گفت: ماجرای مباهله موجب شد تا عظمت و حقانیت اسلام بر تمامی مردم اثبات و صداقت گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ادعاهای وحیانی آن حضرت بیش از گذشته آشکار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هادی موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه ماسال افزود: بدون شک مباهله در تقویت ایمان مسلمانان و تضعیف روحیه منافقان و مخالفان تاثیری بسزا داشته است.

خطیب جمعه ماسال به اعتراض و افشاگری حضرت امام علیه پذیرش کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: کاپیتولاسیون نقض آشکار استقلال، عزت و حاکمیت یک کشور بود.

وی افزود: مبارزه امام خمینی رحمت الله علیه با کاپیتولاسیون، نقطه عطف در تاریخ نهضت اسلامی است.

موسوی همچنین به شهادت محمد حسین فهمیده بسیجی 13 ساله اشاره کرد و اظهارداشت: شهيد فهميده امروز  به حق، الگوي شايسته و تصوير برجسته اي از ايثار، جهاد و شهادت براي دانش آموزان بسيجي و جوانان كشور است.

وی اذعان داشت:  حماسه سازي هاي فهميده و ديگر فهميده هاي ميهن اسلامي مي تواند يادآور دوران دفاع مقدس و ارزش هاي والاي آن دوران باشكوه باشد.

امام جمعه ماسال در ادامه با بیان اینکه ولایت و امامت دلیل بقا، استمرار و تداوم اسلام است، یادآورشد: فلسفه، جایگاه و آثار دستاوردهای امامت باید به خوبی برای مردم و به ویژه جوانان در جامعه تبیین شود.

کد مطلب 2162080

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