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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

امام جمعه زاهدان؛

حذف شعار مرگ بر آمریکا منوط به رفتار صادقانه با ملت ایران است /گویش نرم در قبال توطئه گران معنا ندارد

حذف شعار مرگ بر آمریکا منوط به رفتار صادقانه با ملت ایران است /گویش نرم در قبال توطئه گران معنا ندارد

زاهدان-خبرگزاری مهر: خطیب جمعه زاهدان گفت: شعار مرگ بر آمریکا تنها زمانی حذف می شود که آمریکایی ها با ملت ایران رفتاری صادقانه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی قدس زاهدان اظهار داشت: اگر رييس جمهور آمريكا پس از مذاكره با رييس جمهوري اسلامي ايران نمي گفت براي دفاع از حقوق رژيم صهيونيستي ايستاده ايم و وظيفه داريم از آن حفاظت كنيم و تهدید نمی کرد که پرونده ايران روي ميز است، شعار مرگ برآمريكا حذف مي شد.

خطیب جمعه زاهدان با بیان اینکه شيوه رفتار انبيا (ص) و ائمه اطهار (ع) در برخورد با كفار و ساير مليت ها و پيروان اديان براي ما الگو است ادامه داد: قرآن كريم و آموزه های دینی و مذهبی به ما یا آور شده است در مقابل افرادی كه هيچ توطئه و دسيسه و مشكلي براي ما ايجاد نمي كنند گويش نرم و ملايم و اخلاق زيبا داشته باشيم.

وی افزود: از طرفی دیگر آموزه های دینی به ما یادآور می شوند در مقابل افرادی كه همواره توطئه مي كنند و جنگ عليه ما راه مي اندازند گويش ملايم و نرم جايگاهي ندارد و از همین رو اگر آمریکایی ها نیز دست از شرارت برداشته بودند و با گویشی نرم و صادقانه با ملت ایران برخورد می کردند شعار مرگ بر آمریکا حذف می شود و با گویش نرم با آنها برخورد می شد.

سلیمانی در جمع نمازگزاران افزود: در طی سال های گذشته مردم ایران شعار مرگ بر شوروی را سر می دادند که با دست کشیدن از شرارت و توطئه توسط شوروی بر علیه مردم ایران لذا گویش سیاستمداران و ملت ایران نیز تغییر کرد و این شعار حذف شد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم به عنوان راهگشا و چراغ هدایت همه انسان ها اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم از ما خواسته است تا اگر كفار با ما جنگ ندارند و به كار خودشان مشغول هستند  و توطئه ای نمی کنند با آنها به نيكي رفتار شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان تصمیم گیری و سعادت جامعه اسلامی را در گرو رهنمود های مقام معظم رهبری و ولی فقیه عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به سر منزل مقصود و پیروزی باید رهنمود های ولی فقیه را در راس امور قرار داد.  

خطیب جمعه زاهدان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت استوار و پایدار حضرت امام خمینی(ره) در برابر قدرت های استکباری و غرب اظهار داشت: در زمانی که قدرت های استکباری هم چون آمریکایی ها بر کشور ایران با همراهی رژیم ستمشاهی حکمفرمایی داشتند امام راحل تنها شخصیتی بود که با اقتدار و بدون واهمه از آنها با افشاگری قانون کاپیتالاسیون به افشاگری توطئه های آنها پرداخت.

کد مطلب 2162083

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