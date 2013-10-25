حذف شعار مرگ بر آمریکا منوط به رفتار صادقانه با ملت ایران است /گویش نرم در قبال توطئه گران معنا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی قدس زاهدان اظهار داشت: اگر رييس جمهور آمريكا پس از مذاكره با رييس جمهوري اسلامي ايران نمي گفت براي دفاع از حقوق رژيم صهيونيستي ايستاده ايم و وظيفه داريم از آن حفاظت كنيم و تهدید نمی کرد که پرونده ايران روي ميز است، شعار مرگ برآمريكا حذف مي شد.

خطیب جمعه زاهدان با بیان اینکه شيوه رفتار انبيا (ص) و ائمه اطهار (ع) در برخورد با كفار و ساير مليت ها و پيروان اديان براي ما الگو است ادامه داد: قرآن كريم و آموزه های دینی و مذهبی به ما یا آور شده است در مقابل افرادی كه هيچ توطئه و دسيسه و مشكلي براي ما ايجاد نمي كنند گويش نرم و ملايم و اخلاق زيبا داشته باشيم.

وی افزود: از طرفی دیگر آموزه های دینی به ما یادآور می شوند در مقابل افرادی كه همواره توطئه مي كنند و جنگ عليه ما راه مي اندازند گويش ملايم و نرم جايگاهي ندارد و از همین رو اگر آمریکایی ها نیز دست از شرارت برداشته بودند و با گویشی نرم و صادقانه با ملت ایران برخورد می کردند شعار مرگ بر آمریکا حذف می شود و با گویش نرم با آنها برخورد می شد.

سلیمانی در جمع نمازگزاران افزود: در طی سال های گذشته مردم ایران شعار مرگ بر شوروی را سر می دادند که با دست کشیدن از شرارت و توطئه توسط شوروی بر علیه مردم ایران لذا گویش سیاستمداران و ملت ایران نیز تغییر کرد و این شعار حذف شد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم به عنوان راهگشا و چراغ هدایت همه انسان ها اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم از ما خواسته است تا اگر كفار با ما جنگ ندارند و به كار خودشان مشغول هستند و توطئه ای نمی کنند با آنها به نيكي رفتار شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان تصمیم گیری و سعادت جامعه اسلامی را در گرو رهنمود های مقام معظم رهبری و ولی فقیه عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به سر منزل مقصود و پیروزی باید رهنمود های ولی فقیه را در راس امور قرار داد.

خطیب جمعه زاهدان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت استوار و پایدار حضرت امام خمینی(ره) در برابر قدرت های استکباری و غرب اظهار داشت: در زمانی که قدرت های استکباری هم چون آمریکایی ها بر کشور ایران با همراهی رژیم ستمشاهی حکمفرمایی داشتند امام راحل تنها شخصیتی بود که با اقتدار و بدون واهمه از آنها با افشاگری قانون کاپیتالاسیون به افشاگری توطئه های آنها پرداخت.