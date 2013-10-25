سه کمیته تخصصی در زیر مجموعه کارگروه پسماند لرستان تشکیل شد

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور پیگیری جدی و بررسی تخصصی مسائل مطرح شده در کارگروه پسماند استان سه کمیته تخصصی ذیل این کارگروه تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: این کمیته ها شامل کمیته تخصصی سموم و پسماندهای کشاورزی، کمیته ساماندهی تخصصی نخاله های ساختمانی و کمیته تخصصی پسماندهای پزشکی هستند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست لرستان با بیان اینکه در هر سه حوزه یاد شده مشکلات جدی در استان وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کمیته های تخصصی بتوان در مسیر رفع مشکلات موجود در حوزه پسماندهای کشاورزی، نخاله های ساختمانی و پسماندهای پزشکی حرکت کرد.

بازگیر با بیان اینکه با تشکیل کمیته های تخصصی نظارت بر روند کار و مدیریت امور ارتقا پیدا می کند، بیان داشت: در حال حاضر در زمینه ساماندهی نخاله های ساختمانی و همچنین نظارت بر روند دفع پسماندهای پزشکی مشکلات زیادی در استان وجود دارد.

وی همچنین خواستار همکاری شهرداریهای لرستان به منظور ساماندهی روند جمع آوری و دفع نخاله های ساختمانی شد و بیان داشت: در این راستا باید ضمن تعیین محلی برای تخلیه نخاله های ساختمانی کار ساماندهی خودروهای حمل نخاله نیز در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست لرستان با بیان اینکه تاکنون تنها شهرداری بروجرد در این زمینه فعالیت داشته است، بیان داشت: شهرداری بروجرد علاوه بر تعیین کارشناسی محل تخلیه نخاله های ساختمانی، برای تعداد 100خودرو به منظور حمل نخاله های ساختمانی نیز کارت ویژه تردد صادر کرده است.

وی خواستار پیگیری دیگر شهرداریهای استان برای اجرایی شدن مصوبات کارگروه پسماند در زمینه ساماندهی نخاله های ساختمانی شد و بیان داشت: اقدامات انجام شده در این زمینه کافی نیست.

