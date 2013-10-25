به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش، صبح امروز در مراسم مشترك معرفي شهرداران شهرهاي شهرستان اردكان اظهار داشت: روشي كه اكنون به عنوان پرداخت يارانه و توزيع پول بين مردم مورد استفاده قرار مي گيرد، عادلانه نيست و لازم است اين چرخه پرداخت اصلاح شود.

وي افزود: پرداخت يارانه به برخي افراد نظير اقشار پردرآمد، افاغنه و افراد فوت شده جامعه نشان از آن دارد كه روند پرداخت يارانه بايد مورد بررسي كارشناسانه قرار گيرد.

قطع يارانه 30 درصد از پردرآمدها

تابش تاكيد كرد: مجلس در نخستين گام در نظر دارد تا يارانه 30 درصد از افرادي كه بيشترين يارانه ها را دريافت مي كنند، قطع كند.

وي با بيان اينكه هدف اصلي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختارهاي اقتصاد و توليد بود، تاكيد كرد: اميدواريم با اصلاح قانون و تغيير در روند اجرا، شاهد تحقق اين هدف بزرگ از قانون هدفمندي يارانه ها باشيم.

تابش در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان و شهرداران منتخب سه دوره این شوراها، برای اعضای دوره چهارم و شهرداران جدید شهرهای اردکان، احمداباد و ترک آباد آرزوی توفیق در خدمتگزاری به مردم كرد و گفت: حل مشکلات مردم باید سرلوحه اقدامات همه مسئولان به ويژه شوراها و شهرداری‌ها قرار گیرد.

شهرداران 18 شهر از 21 شهر استان يزد مشخص شدند

مدیرکل امور شوراها و شهرداری‌های استان يزد نیز در اين مراسم با بیان اینکه شهرداران 18 شهر از 21 شهر استان مشخص شده‌ اند، بيان كرد: 78 درصد شهرداران منتخب از بدنه شهرداری‌ها برگزیده شده‌اند و جوان‌گرایی در انتخاب شهرداران در دوره چهارم مشهود است.

محمد شاکری شمسی، صدور حکم شهرداران به کمتر از دو هفته از زمان معرفی را از دیگر مواردی دانست که این دوره را نسبت به دوره‌های قبل متمایز كرده است.

وی با بیان اینکه هماهنگی بین مسئولان شهرستان اردکان، زبانزد استان است، افزود: احاطه کامل به شرح وظایف، توجه به بحث کوچک سازی شهرداری‌ها و تقویت بخش خصوصی و نگاه ویژه به جایگاه اردکان به عنوان دروازه ورودی استان مورد توجه قرار گیرد.

لزوم ترويج فرهنگ استفاده از دفاتر پيشخوان در استان يزد

مدیرکل امور شوراها و شهرداری‌های استان با بیان اینکه به همت نماینده مردم اردکان شهرداری و شهروند الکترونیک در اردکان اجرایی شده است، گفت: امیدواریم در آینده مراجعات به شهرداری به حداقل برسد و امور از طریق دفاتر پیشخوان پیگیری شود.

محمدعلی مروتی، شهردار سابق اردکان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمان مسئولیت خود، از اجرای بیش از 800 مصوبه شورا با هزینه کرد 300 میلیارد ریال خبر داد و پروژه هایی همچون احداث زیرگذر، شهرالکترونیک، راه اندازی خانه شهروند، احداث هفت پارک محله ای و افزایش سرانه فضای سبز، آزادسازی و تملک زمین و احداث چندین خیابان و میدان، راه اندازی اولین پارک بانوان و پایانه مسافربری اردکان، کسب رتبه برتر در زمینه عمرانی و مدیریت بحران در بین شهرداریهای کشور، ممیزی و ساماندهی 60هزار از املاک شهر به صورت مکانیزه، بهسازی خیابان و پیاده روسازی و ... را از جمله این موارد برشمرد.

در این مراسم از زحمات شهرداران سابق و اعضای شورای اسلامی دوره سوم شهرهای اردکان، احمدآباد و عقدا تجليل شد.