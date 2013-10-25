جشن پایان دوره قرآن آموزی شکوفه های قرآن سرخه همزمان با عید غدیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاجر اسلامی پیش از ظهر جمعه در مراسم جشن پایان دوره قرآن آموزی شکوفه های قرآن سرخه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با اتمام دوره های آموزش قرآنی در دو مقطع سنی در شهرستان سرخه این جشن برگزار شده است گفت: فعالیت هایی از قبیل حفظ ترتیبی قرآن از جزء یک تا سی، ترجمه مفاهیم و تفسیر قرآن، تجوید و ترتیل برای سنین بزرگ سال در این موسسه انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در طول سال فعالیت هایی از قبیل حفظ آیه ها و احادیث زیبا، حفظ موضوعی به روش اشاره، آموزش حروف، روخوانی، روان خوانی و آموزش های جانبی نقاشی و زبان انگلیسی برای سنین زیر 11 سال در این موسسه برقرار است.

مدیر موسسه فرهنگی هنری جامعه القرآن الکریم و اهل البیت (ع) سرخه با اشاره به اینکه این موسسه تا سال 91 تحت پوشش جامعه القرآن سمنان بوده و بعد آن به صورت مستقیم زیر نظر موسسه جامعه القرآن قم با سرپرستی حجت الاسلام مهدی طباطبایی اداره می شود تصریح کرد: در حال حاضر این موسسه دارای 200 نوآموز است.

اسلامی با یادآوری این مطلب که این موسسه هر ساله اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب می کند افزود: در حاشیه این مراسم نیز نمایشگاهی از دستاوردهای نوآموزان در زمینه نقاشی برپا شده است.

وی در پایان عنوان کرد: نوآموزان این موسسه تا کنون 10 مقام استانی و شهرستانی را کسب کردند و توانستند به مسابقات کشوری نیز راه پیدا کنند.

در پایان این مراسم از مربیان این دوره از سال تحصیلی تقدیر و به نوآموزان، جوائز نفیس و لوح پایان دوره ارائه شد.



