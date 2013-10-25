اولین مستند عاشوراي ابركوه كليد خورد

جواد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نزديك شدن به ايام محرم و عاشوراي حسيني، ساخت اولين فيلم مستند آيين هاي عاشورايي ابركوه با مضمون "رسوم و سنن فراموش شده و پا برجاي عزاداران حسيني" به تهيه كنندگي حامد اكرمي آغاز شد.

وی بيان كرد: كارگرداني این فیلم بر عهده عباس عارفي و فیلمبرداری و تدوین آن را نیز اصغر عباسی از مستندسازان ابرکوهی بر عهده دارند.

عادل عنوان كرد: اين كار در نوع خود منحصر به فرد و از اولين فيلم هايي است كه تلاش می کند با بهره گيري از اسناد و اشياء بر جاي مانده از ساليان نه چندان دور و همچنين خاطرات به دست فراموشي سپرده شده، پیرغلامان حسینی آيين هاي عاشورايي را به تصوير بكشد.