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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

عادل:

اولین مستند عاشوراي ابركوه كليد خورد

اولین مستند عاشوراي ابركوه كليد خورد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه گفت: با موافقت و مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، ساخت نخستين فيلم مستند آيين هاي عاشورايي ابركوه كليد خورد.

جواد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نزديك شدن به ايام محرم و عاشوراي حسيني، ساخت اولين فيلم مستند آيين هاي عاشورايي ابركوه با مضمون "رسوم و سنن فراموش شده و پا برجاي عزاداران حسيني" به تهيه كنندگي حامد اكرمي آغاز شد.

وی بيان كرد: كارگرداني این فیلم بر عهده عباس عارفي و فیلمبرداری و تدوین آن را نیز اصغر عباسی از مستندسازان ابرکوهی بر عهده دارند.

عادل عنوان كرد: اين كار در نوع خود منحصر به فرد و از اولين فيلم هايي است كه تلاش می کند با بهره گيري از اسناد و اشياء بر جاي مانده از ساليان نه چندان دور و همچنين خاطرات به دست فراموشي سپرده شده، پیرغلامان حسینی آيين هاي عاشورايي را به تصوير بكشد.

کد مطلب 2162105

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