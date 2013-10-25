حریم خطوط لوله انتقال نفت در سبزوار پاکسازی شد/تجهیز مخزن تعادلی بنزین مرکز انتقال نفت شاهرود به فوم دم

الماس پور زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه طی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان شهرستان سبزوار اهمیت توجه به خطوط لوله انتقال فرآورده در داخل این شهر تشریح شد، افزود: این امر باعث شد تا از ساخت و ساز در حریم قانونی خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی جلوگیری به عمل آید.

وی تصریح کرد: در همین راستا تعدادی از ادوات ورزشی که در یکی از پارک های سبزوار نصب شده بود جمع آوری شد.

تجهیز مخزن تعادلی بنزین مرکز انتقال نفت شاهرود به فوم دم

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالشرق همچنین از تجهیز مخزن 30 میلیون لیتری بنزین مرکز انتقال نفت شهید سربرزگر شاهرود به فوم دم خبر داد و گفت: تنها راه نفوذ آتش به داخل مخزن در صورت بروز آتش سوزی، فاصله بین جداره مخزن با سقف است.

پورزاهدی تصریح کرد: درب مخزن، بمنظور جلوگیری از تبخیر فرآورده بصورت متحرک ساخته شده است و فاصله بین درب و دیوار مخزن توسط عایق کاملا بسته شده است.

وی گفت: از آنجا که در موقع آتش سوزی حرارت آتش موجب از بین رفتن این عایق می‏شود با نصب فوم دم، در زمان آتش سوزی ابتدا این عایق ها توسط مواد ضد آتش محافظت می‏شود تا از نفوذ آتش به داخل جلوگیری شود.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالشرق گفت: "فوم دم" سدی از پخش مواد ضد آتش (فوم) بر روی درب مخزن جلوگیری می‏کند به این ترتیب که مواد ضد آتش را در فاصله بین دیواره و درب مخزن نگاه می‏دارد تا از نفوذ آتش به داخل مخزن جلوگیری کند و پس از سر ریز شدن شعله های آتش را بر روی درب خاموش کند.

کمیته انرژی استان سمنان از مرکز انتقال نفت شهید سربرزگر شاهرود بازدید کردند

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالشرق همچنین از حضور جمعی از دست اندرکاران کمیته انرژی استان سمنان در مرکز انتقال نفت شهید سربرزگر شاهرود و آشنایی ایشان با نحوه جابجایی فرآورده های نفتی در کشور خبر داد و گفت: نقل و انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی در مسیر چاه های نفت به پالایشگاه ها و انتقال فرآورده های تولید شده از پالایشگاه ها تا نزدیکی شهرها تحت مدیریت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انجام می شود.

پورزاهدی به اهمیت جایگاه این شرکت در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: 14هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی در کشور کشیده شده است که بدون وقفه در حال نقل و انتقال فرآورده و نفت خام هستند بطوریکه بروز کوچکترین مشکلی در انتقال، موجب اختلال در فرآیند تولید پالایشگاه ها خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: پرسنل متخصص و متعهد این شرکت حتی در دوران جنگ تحمیلی که بسیاری از مراکز انتقال نفت هدف دشمن قرار گرفت اجازه ندادند لحظه ای عملیات انتقال متوقف شود.