به گزارش خبرنگار مهر، نخستين گروه حجاج استان يزد از ديروز طي سه پرواز وارد استان يزد شدند و آخرين گروه نيز با يك پرواز در قالب چهار كاروان با 440 نفر وارد فرودگاه شهيد صدوقي يزد مي شوند.

يزد كه در مجموع بيش از هزار و 600 زائر را در ايام مناسك حج تمتع امسال روانه بيت الله الحرام كرد، اين روزها شاهد بازگشت حجاج است و شور و حال خاصي در مناطق مختلف شهر برپاست.

زائران يزدي كه همه مدينه قبل بودند و در سوم و چهارم مهرماه عازم مدينه شدند، حال بازگشتشان با ايام عيد غدير همزمان شده و اين همزماني فضاي شهر و استان را حال و هوايي خاص داده است.

در هر كوي و برزني، پلاكاردهاي خيرمقدم حجاج از در و ديوار آويزان است و چراغاني كوچه ها، خبر از بازگشت حجاج ايراني مي دهد.

بازار داغ شيريني هاي سنتي يزد

بازار شيريني هاي سنتي نيز در يزد اين روزها داغ داغ است و خانواده حجاج استان يزد، از مهمانان خود با شيريني هاي سنتي يزد به ويژه باقلوا كه به صورت چهار لوز در ظروف كه از روزها قبل سفارش داده شده، پذيرايي مي كنند.

بازار ميوه نيز اين روزها داغ است و مسئولان اداره بازرگاني يزد از آمادگي بازار ميوه و شيريني و اقلام پرمصرفي نظير گوشت،‌ مرغ و برنج و روغن خبر داده اند.

گرچه حجاج يزدي اغلب در منازل خود به اطعام خويشاوندان و همسايگان مي پردازند و وليمه اي كه سفارش شده و سنت پيامبر اسلام (ص) در بازگشت از سفر حج است، را در منازل برگزار مي كنند،‌ اما بسياري از تالارهاي يزد نيز از چندي پيش براي پذيرايي از مهمانان حجاج استان يزد رزرو شده اند.

پلاكاردهايي كه از در و ديوار شهر آويزان شده اند

پلاكاردهاي نويس ها نيز روزهاي گذشته، روزهاي پردرآمدي را گذرانند چرا كه يزد بالغ بر هزار و 640 زائر داشت و در مقابل درب خانه هر زائر حداقل پنج پلاكارد آويخته شده است.

خريد گل و شيريني و ديد و بازديدهايي كه در آستانه ماه محرم و قبل از ورود به ماه عزاداري سيد و سالار شهيدان، تازه مي شود، در اكثر شهرهاي كشور فضاي ويژه را ايجاد كرده است.

ديروز، در منازل حاجيان از حج برگشته اي كه سيد بودند نيز مراسم ها به طور ويژه برگزار شد و بازار عيدي دادن و عيدي گرفتن داغ بود.

تدابير بهتر فرودگاه يزد براي خانواده هاي حجاج

امسال وضعيت خانواده هاي حجاج در فرودگاه يزد نيز بهتر از سال قبل بود و در فرودگاه شهيد صدوقي، تدابير بهتري نسبت به سال قبل براي استقبال از حجاج انديشيده شده است.

با ورود آخرين گروه از حجاج استان يزد به فرودگاه شهيد صدوقي، امشب پرونده حج تمتع سال 92 يزد بسته مي شود و يزد تا شهريورماه آينده، در انتظار بدرقه زائران بيت الله الحرام سال 92 خواهد ماند.