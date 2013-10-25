7 نمایش در روز دوم جشنواره تئاتر منطقه یک کشور اجرا شد/ حضور معاون هنری وزارت ارشاد در اختتامیه

امین کمالوندی به خبرنگار مهر گفت: در دومین روز از این جشنواره صبح جمعه نمایشهای "شرنگستان"به نویسندگی ناصر کریمی نیک و کارگردانی امیر حامد از آستانه اشرفیه، "نقل زنان سنگی" به نویسندگی چیستا یثربی و کارگردانی علی شکاری از مهریز استان یزد و نمایش"خیال بی خیال" به نوبسندگی فاطمه مکاری و کارگردانی احسان فاضلی از استان اصفهان، به روی صحنه رفتند.

وی افزود: عصر جمعه نیز نمایش سمونی"استخوان های ترک خورده" به نوبسندگی و کارگردانی سعید خیراللهی از دهلران استان ایلام، "همسایه آقا" به نویسندگی حسین کیانی و کارگردانی میثم کزی از استان بوشهر اجرا شدند.

کمالوندی بیان کرد: همچنین نمایشهای"قصه بگو یا بمیر" به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی احسان جانمی از استان اصفهان،"فلان و چنان حکومت خان جان"به نویسندگی رضا شاه بداغی و کارگردانی مهدی محمدی از شهرستان خمین استان مرکزی جمعه شب بر روی صحنه رفتند.

وی اظهار داشت: این جشنواره از دوم آبان ماه سال جاری با حضور 200هنرمند در مجموعه تئاتر شهر یاسوج برگزار شده و تا پنجم آبان ادامه دارد.

وی افزود: 19 گروه نمایشی از 10 استان کشور در این جشنواره به مدت چهار روز به رقابت خواهند پرداخت.

کمالوندی بیان داشت: قطب‌الدین صادقی، عبدالحی شماشی و پیام دهکردی آثار این جشنواره را مورد داوری قرار می دهند.

وی بیان کرد: از بین 19اثر شرکت کننده در این جشنواره، ‌چهار نمایش به انتخاب هیئت داوران به دبیرخانه بیست ‌و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پیشنهاد خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد: همچنین صمد چینی‌فروشان به عنوان نماینده کانون ملی منتقدان تئاتر در این جشنواره، آثار شرکت‌کننده را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: مراسم اختتامیه این جشنواره صبح یکشنبه، پنج آبان‌ماه با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد و همچنین قادر آشنا رئیس مرکز هنرهای نمایشی کشور برگزار خواهد شد.