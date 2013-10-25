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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۳۷

طهماسبي:

جشن پيوند آسماني به مناسبت عيد غدير خم در گرگان برگزار شد

جشن پيوند آسماني به مناسبت عيد غدير خم در گرگان برگزار شد

گرگان- خبرگزاري مهر: مدیر اداره ورزش و امور جوانان گرگان گفت: جشنواره پیوند آسمانی با همکاری معاونت فرهنگی اداره کل ورزش و امور جوانان و ستاد جهیزیه ازدواج برگزارشد.

حسن طهماسبي در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: هزار زوج جوان از سراسر استان گلستان آغاز زندگی خود را جشن گرفتند.

وی ضمن اشاره به اهميت مقوله ازدواج در دين مبين اسلام اعلام كرد: به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته تربیت بدنی این جشن برگزار شد.

طهماسبی اضافه كرد: طي دو هفته آينده این جشن با جمعیت 1400 زوج جوان در شهر ستان آزادشهر برگزار می شود.

به گفته وي، برگزاري جشن ازدواج  1400 زوج جوان شهرستان آزاد شهر، با حضور معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان انجام خواهد شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان گرگان در خصوص ارائه تسهیلات به این زوج هاي جوان گفت: ضمن ارائه وام ازدواج به این افراد، کمک هزینه ازدواج نيز به آنان تعلق خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: استان گلستان مجری متولی و مبتکر در 8 طرح آسان سازی ازدواج در کل کشور است.

طهماسبی ادامه داد: جشن پیوند آسمانی با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان اسلامی و تحکیم بنیان خانواده برگزار شده است.

وی درباره ارائه تهسیلات به اين زوج هاي جوان اذعان داشت: سه طرح تامین جهیزیه، خدمات و رفاه در نظر گرفته شده است که حواله آن به برخی داده شده و به ديگر زوج هاي جوان نيز طی روزهای آتي ارائه مي شود.

کد مطلب 2162128

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